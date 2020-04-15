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15 квітня • оновлено в 17:42
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"Випередив епоху": легенда збірної Росії Кержаков захопився Лобановським

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Ексфорвард збірної Росії Олександр Кержаков, який зараз тренує її юнацьку команду, захопився методами легендарного Валерія Лобановського і заявив, що пішов би працювати до нього асистентом.

"Гвардіола, Сімеоне, Клопп, Моурінью? З цього списку нікого обирати не хочу. Якщо потрібно якесь прізвище – я б із задоволенням пішов до Валерія Васильовича Лобановського. Але, на жаль, все що мені зараз залишається – це дивитися документальні фільми про нього та читати книги. Чому саме він? Людина зробила величезний внесок у розвиток сучасного футболу. Вже тоді, у свій час, він бачив наперед багато речей. Об'єктивно – випередив епоху", – сказав Кержаков в інтерв'ю виданню Чемпіонат.

Олександр Кержаков

Олександр Кержаков

Відзначимо, що ексфутболіст є найкращим бомбардиром в історії збірної Росії. На його рахунку 30 голів у 91 матчі за національну команду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Кержаков потрапив у скандал після того, як його звинуватили в побитті вже колишньої дружини Мілани Тюльпанової.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Кержаков Валерій Лобановський
Тег
збірна Росії з футболу
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