"Динамо" отримало остаточний вирок щодо скандалу з "Шахтарем"

Апеляція київського "Динамо" на рішення КДК УАФ щодо расистського скандалу в матчі 14-го туру Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря" відхилена в повному обсязі, повідомляє Sport Arena.

Тайсон у матчі Динамо - Шахтар

Так, рішення про покарання київського клубу матчів без глядачів (плюс іще одна гра – умовно) і штрафом у 500 тисяч гривень залишено в силі.

У "Динамо" залишається ще можливість оскаржити рішення CAS. Також поки невідомо, який саме матч без глядачів проведе столична команда. Теоретично – перший за календарем після винесення рішення апеляційного Комітету (домашня гра 19-го туру проти "Ворскли" 22 лютого).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня 2019 центральна зустріч 14-го туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" завершився з рахунком 1:0 і ознаменувався грандіозним скандалом. На останніх хвилинах київські ультрас стали скандувати расистські речівки на адресу капітана "гірників" Тайсона. Бразилець у відповідь показав їм середній палець і був видалений.

Пізніше в підтримку Тайсона виступив його іменитий співвітчизник і форвард французького ПСЖ Неймар.

12 листопада нацполіція відкрила кримінальну справу за фактом можливих проявів расизму

І "Шахтар", і "Динамо" засудили расистські прояви, які сталися під час гри.

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