"Він загине": Леоненко поставив "діагноз" Циганкову

Легендарний футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко вважає, що Віктор Циганков не дотягує до ролі лідера і в зарубіжному чемпіонаті він загубиться.

Віктор Леоненко footboom

"Циганков ніде не буде прогресувати, тому що нестабільний. А він вже не молодий. Для деяких експертів – в 23 роки, і в 25 років футболісти все ще молоді. У нього погані ігри чергуються з гарнии. Влітку ходили чутки на рахунок пропозиції по Циганкову. Мовляв, за нього давали 20 мільйонів євро. На місці Циганкова я б взагалі нікуди не ліз, бо в зарубіжному чемпіонаті він загине. Маю на увазі, як футболіст. В Україні Віктора підтримує вітчизняна преса, коментатори що люблять "Динамо". І роблять це не соромлячись", – цитує Леоненка footboom.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар", "Динамо" Київ і "Олександрія" видали серію з 10 безпрограшних матчів – 2 перемоги і аж 8 нічиїх. Донецький клуб у ЛЧ за цей час обіграв італійську "Аталанту" (1: 0) і двічі розійшовся миром з "Динамо" Загреб - 2:2 і 3:3.

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