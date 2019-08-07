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"Він сам": антигерой "Динамо" висловився про ключовий момент матчу з "Брюгге"

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Новачок київського "Динамо" Олександр Караваєв, який став антигероєм матчу Ліги чемпіонів з бельгійським "Брюгге", вибачився перед партнерами за зароблений пенальті.

При цьому правий захисник "біло-синіх", коментуючи епізод на 37-й хвилині, відзначив, що не згоден з рішенням арбітра.

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Брюгге — Динамо: відеоогляд матчу

"Він сам": антигерой "Динамо" висловився про ключовий момент матчу з "Брюгге"

"Відверто кажучи, в тому епізоді з призначеним пенальті в наші ворота я навіть не чіпав суперника, він сам налетів на мене. Але вся вина лежить на мені, через що я вибачився перед партнерами, а тепер це хочу зробити перед вболівальниками. Якщо б не було цього одинадцятиметрового, ми б не програли в цьому матчі. Більше того, маючи свої моменти, ми могли і виграти. Перепрошую перед усіма", – наводить слова Караваєва "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич похвалив своїх підопічних за стартовий відрізок матчу з "Брюгге", який завершився мінімальною поразкою українців – 1:0.

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Теми
Динамо – Брюгге Ліга чемпіонів
Особа
Олександр Караваєв
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Динамо Київ ФК Брюгге
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