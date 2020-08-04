Він може все: УЄФА показав найкращі моменти лідера "Шахтаря" в ЛЄ

Михайло Морозов Футбол 17:36, 4.08.2020

Офіційний акаунт Ліги Європи УЄФА в Twitter опублікував на своїй сторінці найкращі голи, асисти та фінти лідера донецького "Шахтаря" Тайсона.

"Тайсон з "Шахтаря" може все", – підписано відео.

УЄФА показав кращі дії Тайсона в Лізі Європи
Twitter Ліги Європи УЄФА

Відзначимо, що в ролику зібрані не тільки найкращі дії бразильця в складі "гірників". В добірку потрапили також фрагменти з його виступів за харківський "Металіст", зокрема відкриває відео неймовірний гол Тайсона у ворота "Русенборга" в стилі Марко ван Бастена.

На рахунку бразильського футболіста 50 матчів у Лізі Європи, в яких він забив 13 голів і віддав 15 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, націлилася на підписання Тайсона.

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