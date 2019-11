Вилучення і два пенальті: команда Реброва упустила перемогу на останніх секундах в Лізі Європи

"Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва провів драматичний матч у Лізі Європи проти "Еспаньйола", пропустивши вирішальний гол на шостій доданій хвилині.

Команди обмінялися забитими м'ячами в першому таймі, а на 73-й хвилині угорський клуб отримав відмінний шанс вийти вперед. Арбітр призначив пенальті у ворота іспанців, але гравець "Ференцвароша" його не реалізував. Справа йшла до нічиєї, але на самому початку компенсованого часу підопічні Реброва заробили ще один одинадцятиметровий і зуміли вийти вперед.

