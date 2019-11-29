Вилучення і два пенальті: команда Реброва упустила перемогу на останніх секундах в Лізі Європи

"Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва провів драматичний матч у Лізі Європи проти "Еспаньйола", пропустивши вирішальний гол на шостій доданій хвилині.

Команди обмінялися забитими м'ячами в першому таймі, а на 73-й хвилині угорський клуб отримав відмінний шанс вийти вперед. Арбітр призначив пенальті у ворота іспанців, але гравець "Ференцвароша" його не реалізував. Справа йшла до нічиєї, але на самому початку компенсованого часу підопічні Реброва заробили ще один одинадцятиметровий і зуміли вийти вперед.

😏 Not just a defender ... Espanyol's Pipa claims Skill of the Day with this 🔥 #UEL | @UKEnterprise pic.twitter.com/4yRY1GFuWr — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 28 ноября 2019 г.

На 94-й хвилині гравець угорців залишив свою команду в меншості, а вже у доданий до доданого час іспанці скористалися чисельною перевагою і встановили остаточний рахунок на табло – 2:2.

Сергій Ребров XSPORT.ua

Для виходу в плей-офф "Ференцварошу" в останньому турі необхідно на виїзді перемагати "Лудогорець", який займає друге місце в групі і випереджає угорців на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі повторив унікальне досягнення Сергія Реброва в Лізі чемпіонів.

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