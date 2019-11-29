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30 листопада • оновлено в 11:12
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Вилучення і два пенальті: команда Реброва упустила перемогу на останніх секундах в Лізі Європи

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"Ференцварош" українського тренера Сергія Реброва провів драматичний матч у Лізі Європи проти "Еспаньйола", пропустивши вирішальний гол на шостій доданій хвилині.

Команди обмінялися забитими м'ячами в першому таймі, а на 73-й хвилині угорський клуб отримав відмінний шанс вийти вперед. Арбітр призначив пенальті у ворота іспанців, але гравець "Ференцвароша" його не реалізував. Справа йшла до нічиєї, але на самому початку компенсованого часу підопічні Реброва заробили ще один одинадцятиметровий і зуміли вийти вперед.

На 94-й хвилині гравець угорців залишив свою команду в меншості, а вже у доданий до доданого час іспанці скористалися чисельною перевагою і встановили остаточний рахунок на табло – 2:2.

Сергій Ребров

Сергій Ребров

XSPORT.ua

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Для виходу в плей-офф "Ференцварошу" в останньому турі необхідно на виїзді перемагати "Лудогорець", який займає друге місце в групі і випереджає угорців на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Баварії" Роберт Левандовскі повторив унікальне досягнення Сергія Реброва в Лізі чемпіонів.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Сергій Ребров
Місце
Угорщина Будапешт
Тег
ФК Ференцварош
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Что опустили кастрюляголовых ,
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Pooh Vini
Pooh Vini
Драго Кувалда, олень ,ты даже не в курсе из какой страны команда Ференцварош!? Лишь бы серануть в комментах )
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОР РЕБРОВА, РЕБРОВА МОЩНО УНИЗИЛИ
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хо Хол, так можно и до днища российского футбола докатиться!)
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