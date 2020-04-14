Колишні футболісти донецького "Шахтаря" Фернандіньо і Вілліан увійшли в п'ятірку найкращих бразильців, які коли-небудь виступали в англійській Прем'єр-лізі (АПЛ).

Відповідно до рейтингу бразильського сайту UOL, Вілліан, який грає за "Челсі" з літа 2013 року, опинився на п'ятому місці в списку. На його рахунку 329 матчів в АПЛ, 59 забитих голів і 59 результативних передач. У 2016 році він був визнаний найкращим гравцем команди за підсумками сезону.

Жілберто Сілва з "Арсеналу" посів перше місце в рейтингу

На другій позиції в рейтингу опинився Фернандіньо, який також перебрався в чемпіонат Англії у 2013 році та був твердим гравцем основного складу "Манчестер Сіті" при будь-якому тренері. В АПЛ він провів 304 поєдинки, забивши 23 голи і віддавши 25 результативних передач.

Найкращим бразильцем в історії англійського найвищого дивізіону був визнаний опорний півзахисник "Арсеналу" Жілберто Сілва, третє місце залишилося за голкіпером "Ліверпуля" Аллісоном, а четверте – за півзахисником "Мідлсбро" Жуніньо Паулістою.

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