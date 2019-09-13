Головна Новини
13 вересня • оновлено в 15:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Виливають багато бруду": футболіст збірної України розповів, що відбувається в "Динамо"

1.8т Читати матеріал російською

Український півзахисник бельгійського "Гента" Роман Яремчук розповів про своє спілкування з футболістами київського "Динамо", з якими розмовляв під час візиту до збірної України.

"Спілкувався з хлопцями з "Динамо". Кажуть, що, звичайно, їм неприємно зараз, що на них виливають дуже багато бруду. Всі, кому не ліньки, їх обговорюють. Вони не можуть виграти вже п'ять матчів, у них психологічна яма. Вони тому дуже переживають", - зазначив Яремчук, якого цитує FootballHub.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

twitter.com

Також нападник "Гента" провів паралелі між чемпіонатами Бельгії та України.

"Я ось дивлюся на футболістів "Динамо", наприклад. Якби деякі з них грали в чемпіонаті Бельгії, то вони б уже мали на руках пару запрошень від топ-команд, сто відсотків. Але, мабуть, на Україну не дивляться, як на ринок. Брати молодих, перепродувати - це більше для Європи, тієї ж Бельгії. Там роблять бізнес, а Україна якось відійшла в сторону", - зазначив форвард.

Новини
"Ви що, знущаєтеся?" Вербич скипів через "Динамо" — фотофакт

Роман вважає, що в Бельгії грати легше, ніж в Україні.

"У чемпіонаті України футбол не такий сильний тактично, але дуже розвинений фізично, він витривалий. Якщо ти не готовий фізично, то тобі буде дуже важко. У чемпіонаті Бельгії грати легше, ніж в Україні, де команди закриваються, як проти "Динамо". Коли 10 осіб у власному штрафному майданчику стоїть, що ти тоді покажеш? Без шансів. У Бельгії відкритий футбол, багато гольових моментів і легше себе показати", - сказав Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст "Динамо" Андрій Ярмоленко, який зараз виступає за англійський "Вест Хем", розповів, чого, на його думку, не варто робити гравцям київського клубу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Роман Яремчук
Теги
ФК Динамо Київ Гент
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel