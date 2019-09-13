"Виливають багато бруду": футболіст збірної України розповів, що відбувається в "Динамо"

Український півзахисник бельгійського "Гента" Роман Яремчук розповів про своє спілкування з футболістами київського "Динамо", з якими розмовляв під час візиту до збірної України.

"Спілкувався з хлопцями з "Динамо". Кажуть, що, звичайно, їм неприємно зараз, що на них виливають дуже багато бруду. Всі, кому не ліньки, їх обговорюють. Вони не можуть виграти вже п'ять матчів, у них психологічна яма. Вони тому дуже переживають", - зазначив Яремчук, якого цитує FootballHub.

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Також нападник "Гента" провів паралелі між чемпіонатами Бельгії та України.

"Я ось дивлюся на футболістів "Динамо", наприклад. Якби деякі з них грали в чемпіонаті Бельгії, то вони б уже мали на руках пару запрошень від топ-команд, сто відсотків. Але, мабуть, на Україну не дивляться, як на ринок. Брати молодих, перепродувати - це більше для Європи, тієї ж Бельгії. Там роблять бізнес, а Україна якось відійшла в сторону", - зазначив форвард.

Роман вважає, що в Бельгії грати легше, ніж в Україні.

"У чемпіонаті України футбол не такий сильний тактично, але дуже розвинений фізично, він витривалий. Якщо ти не готовий фізично, то тобі буде дуже важко. У чемпіонаті Бельгії грати легше, ніж в Україні, де команди закриваються, як проти "Динамо". Коли 10 осіб у власному штрафному майданчику стоїть, що ти тоді покажеш? Без шансів. У Бельгії відкритий футбол, багато гольових моментів і легше себе показати", - сказав Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст "Динамо" Андрій Ярмоленко, який зараз виступає за англійський "Вест Хем", розповів, чого, на його думку, не варто робити гравцям київського клубу.

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