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13 квітня • оновлено в 11:12
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Віктор Фонт заявив, що Барселона може збанкрутувати

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Кандидат у президенти "Барселони" Віктор Фонт заявив, що зараз каталонський клуб переживає непрості часи, які можуть закінчитися банкрутством.

"Протягом довгого часу ми попереджали, що" Барселона "рухається прямо до ідеального шторму. Клубу потрібно замінити найкраще покоління футболістів у своїй історії, побудувати новий спортивний комплекс і боротися проти компаній з величезними фінансовими ресурсами", – цитує слова Фонта видання Чемпіонат.

"Барселона"

"Барселона"

Forbes

Він також назвав проблеми, які здійснили найбільш негативний вплив на команду.

"Ми пережили засудження клубу у справі Неймара, суперечки між гравцями, співробітниками, перевірку у справі соціальних мереж. Додайте нестійку спортивну політику, розкладання директорату й істотне зниження доходів у зв'язку з коронавірусом. Клуб знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства. Гру закінчено", – додав Фонт.

Відзначимо, що вибори президента "Барселони" заплановані на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10-разового чемпіона Бельгії відправили в аматорську лігу через наявність значних заборгованостей по зарплаті.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Іспанія Барселона
Теги
банкрутство ФК Барселона
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