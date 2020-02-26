Виключення "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів: клуб Зінченка подав до суду

"Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, подав офіційну апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни (CAS) на рішення УЄФА проти команди.

"Спортивний арбітражний суд Лозанни зареєстрував апеляцію" Манчестер Сіті "на рішення УЄФА", – написано на офіційному сайті організації.

"Манчестер сіті"

Процедура її розгляду включає в себе обмін письмовою документацією між сторонами конфлікту, скликання арбітражної комісії, після формування якої пройде офіційне слухання у справі й оголошення остаточного рішення.

У CAS відзначили, що організація поки не може назвати дати винесення вироку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 лютого УЄФА оголосив про покарання "Манчестер Сіті" за порушення правил фінансового фейр-плей (ФФП). Керівництво клубу заявило, що збирається оскаржити це рішення в CAS, а головний тренер Пеп Гвардіола сказав, що приймає виклик, кинутий команді європейськими функціонерами.

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