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13 червня • оновлено в 12:07
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Виключення Федерації футболу Києва зі складу УАФ недійсне – суд

1.2т
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Виключення Федерації футболу Києва (ФФК) з числа членів Української асоціації футболу (УАФ, колишня ФФУ) призупинено рішенням Печерського суду столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ФФК. Організація була виключена зі складу УАФ 7 червня на конгресі УАФ, проте суд визнав рішення недійсними.

Виключення Федерації футболу Києва зі складу УАФ недійсне – суд

"За результатами розгляду суд заборонив УАФ здійснювати будь-які дії, які не допускають реалізацію ФФК своїх прав як члена УАФ. Крім того, суд заборонив брати участь у засіданнях виконкому УАФ і у всіх інших керівних органах новообраним віце-президентам і членам виконкому. Зобов'язав УАФ надати право брати участь в засіданнях виконкому та інших керівних органів знятих віце-президентів і членів виконкому УАФ", – йдеться в тексті заяви ФФК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на конгресі УАФ було прийнято рішення про майбутнє головного тренера збірної України Андрія Шевченка в національній команді.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
ФФУ
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