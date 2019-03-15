Війна Англії: онлайн-трансляція жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У середу, 13 березня, завершилася 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де італійський "Ювентус" та іспанська "Барселона" добули останні путівки в чвертьфінал. Сьогодні вони разом із іншими учасниками 1/4 дізнаються своїх суперників.
Жеребкування традиційно пройде в швейцарському Ньоні в штаб-квартирі УЄФА та розподілить у чвертьфіналі 8 клубів: "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхем" (всі — Англія), "Ювентус" (Італія), "Барселона "(Іспанія),"Аякс"(Голландія) та "Порту" (Португалія).
Your 2018/19 #UCL quarter-finalists 🙌- UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 13, 2019
🇳🇱 @AFCAjax
🇪🇸 @FCBarcelona
🇮🇹 @juventusfc
🏴 @LFC
🏴 @ManCity
🏴 @ManUtd
🇵🇹 @FCPorto
🏴 @SpursOfficial
Who are you backing to lift the 🏆? pic.twitter.com/dLLjJCEGq8
Жеребкування пройде без винятків у правилах, кожна команда може зустрітися з будь-яким із можливих суперників. З великою часткою ймовірності, в 1/4 нас чекає пара з британських клубів.
OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування 1/4 фіналу, яке почнеться о 13:00 за київським часом.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Ньон (Швейцарія). 13:00
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Жеребкування ще не почалася
ДЕ ДИВИТИСЯ
У прямому ефірі подію транслюватиме ТК "Футбол 1". Також жеребкування можна буде знайти в ефірах російських мовників "Матч ТВ", "Матч! Футбол 1" і "Євроспорт 1", а також білоруського "Білорусь 5".
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