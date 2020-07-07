Вийдуть з лопатами, ховати, – журналіст про преміальні "Ворскли" у фіналі Кубка України

Відомий російський коментатор і журналіст Олексій Андронов заявив, що преміальні "Ворскли" в разі перемоги у фіналі Кубка України над київським "Динамо" складуть один мільйон євро.

"Завтра в Україні фінал Кубка. "Динамо" Олексія Михайличенка проти "Ворскли" Юрія Максимова. Всі вміють рахувати. Преміальні Ворскли за перемогу – 1 000 000 €. З урахуванням зарплат гравців у 2-4-7 тисяч в місяць – вони вийдуть з лопатами. Ховати. Сенс у тому, що якщо Ворскла виграє – вона отримує пряму путівку в Лігу Європи. Навіть якщо вона там не виграє жодного матчу – це майже 6 000 000 €. Мільйон команді – по-братськи", – написав Андронов у себе в Telegram.

Він відзначив, що "Динамо" зараз знаходиться не у найкращій формі, і згадав про суддівський фактор – матч буде обслуговувати Катерина Монзуль.

""Динамо" зараз важке. Слабке. Може не витримати. Судить фінал Кубка країни Катерина Монзуль! Арбітриня ФІФА. "Динамо" дуже зле на неї. Сподіваюся, вони знайдуть в собі сили вийти з букетом. До речі, "Динамо" вимело зі свого шляху "Шахтар", але при цьому може стати четвертим у чемпіонаті – легко. Загалом, матч – вогонь", – підсумував Андронов.

Андронов анонсував фінал Кубка України між "Динамо" і "Ворсклою" Telegram Олексія Андронова

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" назвало імена гравців, які вирушили на фінальний матч Кубка України проти "Ворскли".

Раніше стало відомо, де можна буде подивитися вирішальний поєдинок, який відбудеться в середу, 8 липня, в Харкові на ОСК "Металіст".