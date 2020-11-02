Вихованця "Динамо" викликали в збірну Росії з футболу

Вихованця київського "Динамо" Данила Лісового вперше викликали до збірної Росії на товариську гру проти Молдови та поєдинки Ліги націй проти Туреччини і Сербії.

Як повідомляється на офіційному сайті Російського футбольного союзу (РФС), він став одним з 28 футболістів, викликаних на листопадові матчі національної команди. Повністю список збірників виглядає наступним чином:

Воротарі: Марінато Гілерме ("Локомотив" Москва), Матвій Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунін ("Динамо" Москва).

Захисники: Георгій Джикія ("Спартак" Москва), Ігор Дівєєв, Маріо Фернандес (обидва – ЦСКА Москва), Роман Євгеньєв ("Динамо" Москва), Юрій Жирков, В'ячеслав Караваєв (обидва – "Зеніт" Санкт-Петербург), Федір Кудряшов ("Антальяспор" Туреччина), Андрій Семенов ("Ахмат" Грозний), Ігор Смольников ("Краснодар").

Півзахисники: Олександр Єрохін, Далер Кузяєв, Андрій Мостовий, Магомед Оздоєв (всі – "Зеніт" Санкт-Петербург), Роман Зобнін ("Спартак" Москва), Олексій Іонов ("Краснодар"), Костянтин Кучаєв, Іван Обляков (обидва – ЦСКА Москва), Данило Лісовий, Данило Фомін (обидва – "Динамо" Москва), Олексій Міранчук ("Аталанта" Італія), Антон Міранчук ("Локомотив" Москва), Денис Черишев ("Валенсія" Іспанія).

Нападники: Артем Дзюба ("Зеніт" Санкт-Петербург), Антон Заболотний ("Сочі"), Олександр Соболєв ("Спартак" Москва).

Лісовий народився в Москві, але виріс у Києві. Будучи футболістом "Динамо", він отримав українське громадянство, щоб виступати за юнацьку збірну нашої країни. У 2016 році Данило підписав контракт з пітерським "Зенітом" та отримав паспорт РФ. Його кілька разів віддавали в оренду в тульський "Арсенал", після чого в 2020-му Лісовий перейшов у московське "Динамо".

У нинішньому сезоні півзахисник взяв участь у 12 матчах російської Прем'єр-ліги, забивши п'ять голів і віддавши одну результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лісовий назвав найсильнішу емоцію від конфлікту України та Росії.