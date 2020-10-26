Вихованець "Манчестер Сіті" покінчив життя самогубством після виключення з клубу – ЗМІ

Колишній футболіст юнацької академії "Манчестер Сіті" Джеремі Вістен помер у віці 17 років.

На своїй офіційній сторінці в Twitter англійський клуб підтвердив цю інформацію і висловив найглибші співчуття його рідним і близьким. Футболісти першої команди Емерік Ляпорт і Рахім Стерлінг також виступили з підтримкою його сім'ї, прокоментувавши цю публікацію в соціальній мережі.

Офіційна причина смерті не називається, проте в Twitter і блогах з'явилася версія, згідно з якою Вістен впав у депресію після того, як "Манчестер Сіті" прийняв рішення виключити його з академії, і наклав на себе руки. За юнацьку команду "городян" він виступав з 2016 року.

"Манчестер Сіті" та Емерік Ляпорт висловили співчуття сім'ї Джеремі Вістена Twitter "Манчестер Сити"

Джеремі Вістен міг покінчити життя самогубством після виключення з "МанСіті" Twitter Purely Football

Джеремі Вістен виступав за академію з 2016 року forum.charltonlife.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південноафриканський футболіст поскаржився на запаморочення і помер у 28 років.