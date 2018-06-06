Вихованець "Динамо" виступив на підтримку Сенцова: Відеофакт

Вихованець київського "Динамо", а нині гравець "Вереса" Євген Морозенко взяв участь в акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова. 26-річний півзахисник закликав до боротьби проти режиму Володимира Путіна.

"Ми звертаємося до всього футбольного світу. Український кінорежисер Олег Сенцов вже чотири роки незаконно утримується Росією у в'язниці. Але Олег продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування. Він вимагає звільнення 64 українських громадян, яких незаконно утримує Росія. Підтримаємо Олега! Разом ми змусимо Росію діяти за правилами", - зазначив Морозенко у відеозверненні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2-го червня по всьому світу пройшла акція на підтримку Олега Сенцова. Також у мережі з'явилися дані Кремля з обміну ув'язненими з Україною.