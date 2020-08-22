Вихованець "Динамо" відбив два пенальті у матчі iз "Шахтарем"

Максим Іншаков Футбол 13:54, 22.08.2020 Оновлено: 14:00, 22.08.2020

Воротар "Колоса" з села Ковалівка Васильківського району Київської області Євген Волинець відбив два пенальті в матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Шахтаря".

Арбітр з Харкова Ігор Пасхал тричі ставив м'яч на "точку" в штрафному майданчику підопічних Руслана Костишина, але забити "гірники" змогли лише раз, повторивши тим самим антирекорд "Динамо" в поєдинку з "Зіркою" 25-річної давності.

На 45+1-й хвилині 26-річний голкіпер відбив удар Тайсона, а на 53-й – Марлоса.

Відзначимо, що Волинець є вихованцем київського "Динамо". До переходу в "Колос" в 2017-му один рік виступав за харківський "Геліос", залишивши свої ворота в недоторканності в 7 матчах з 19.

За "Колос" Волинець зіграв 24 поєдинки, пропустивши 35 м'ячів. Відзначимо, що перед тим, як перебратися до Харкова, воротар протягом шести років захищав кольори "Динамо-2".

Нагадаємо, що зустріч "Шахтар" - "Колос" на НСК "Олімпійський завершилася з рахунком 3:1.

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