Вихованець "Динамо" підписав контракт із найтитулованішим клубом Бельгії, – ЗМІ

Вихованець київського "Динамо", а нині захисник луганської "Зорі" Богдан Михайличенко підписав чотирирічний контракт із бельгійським "Андерлехтом".

Як повідомляє видання Voetbalkrant, український футболіст прибуде в розташування своєї нової команди після закінчення сезону в УПЛ, де його "Зорі" залишилося зіграти два матчі.

Агент Михайличенка Олег Ящук заявив, що перехід до Бельгії допоможе його підопічному вийти на міжнародний рівень.

"У нього є потенціал, необхідний для гри за збірну. Михайличенку не пощастило, що на його позиції в збірній України грають Віталій Миколенко з "Динамо" й Едуард Соболь із "Брюгге". Можливо, перехід до "Андерлехту" допоможе йому вийти на новий рівень і отримати свій шанс", – сказав він.

Відзначимо, що, за інформацією видання La Derniere Heure, трансфер Михайличенка обійшовся бельгійському клубу в 500 тисяч євро. "Андерлехт" є найбільш титулованою командою країни. На її рахунку 34 чемпіонських титули.

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