Виходу не було: названа причина показу ЧС-2018 в Україні

Національна суспільна телерадіокомпанія України була змушена продати права на трансляцію матчів Чемпіонату світу-2018 телеканалу "Інтер" через величезні борги перед Європейським союзом мовників.

Про це на своїй сторінці в Facebook гендиректор НСТУ Зураб Аласанія.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на протести радикалів і ряду політиків, телеканали НТН і "Інтер" продовжать показ матчів ЧС-2018, в іншому випадку Україна отримає нові штрафні санкції від Європейського союзу мовників, а в гіршому випадку залишиться без трансляцій наступного Мундіалю в Катарі.

Він пояснив, що в 2012 році Національна телекомпанія України придбала пакет прав на показ матчів чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.

У 2013 році субліцензія була передана компанії "Інтер Медіа Груп" на показ половини матчів.

Однак після того, як НСТУ заявила, що не транслюватиме першість в Росії, у неї з'явився борг перед Європейським союзом мовників. Причому організація пригрозила Україні штрафами і, в разі несплати боргу, позбавленням прав на показ ЧС в Катарі.

В результаті НСТУ погодилася продати субліцензію на показ другої половини ігор.

Аласанія додав, що таким чином борг перед європейцями вдасться погасити до кінця 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "Інтер" агітує українців дивитися ЧС-2018 в Росії.