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Виходу не було: названа причина показу ЧС-2018 в Україні

7.1тЧитати новину російською

Національна суспільна телерадіокомпанія України була змушена продати права на трансляцію матчів Чемпіонату світу-2018 телеканалу "Інтер" через величезні борги перед Європейським союзом мовників.

Про це на своїй сторінці в Facebook гендиректор НСТУ Зураб Аласанія.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на протести радикалів і ряду політиків, телеканали НТН і "Інтер" продовжать показ матчів ЧС-2018, в іншому випадку Україна отримає нові штрафні санкції від Європейського союзу мовників, а в гіршому випадку залишиться без трансляцій наступного Мундіалю в Катарі.

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Він пояснив, що в 2012 році Національна телекомпанія України придбала пакет прав на показ матчів чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.

У 2013 році субліцензія була передана компанії "Інтер Медіа Груп" на показ половини матчів.

Однак після того, як НСТУ заявила, що не транслюватиме першість в Росії, у неї з'явився борг перед Європейським союзом мовників. Причому організація пригрозила Україні штрафами і, в разі несплати боргу, позбавленням прав на показ ЧС в Катарі.

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В результаті НСТУ погодилася продати субліцензію на показ другої половини ігор.

Аласанія додав, що таким чином борг перед європейцями вдасться погасити до кінця 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "Інтер" агітує українців дивитися ЧС-2018 в Росії.

Читайте всі новини по темі "Бойкот чемпіонату світу-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Бойкот чемпіонату світу-2018
Особа
Зураб Аласанія
Місце
Україна
Об'єкт
телеканал Інтер
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Васильев Миша
Васильев Миша
Больные на всю голову
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
А почему, собственно, нельзя показывать-то?Россия и Украина в состоянии войны не находятся, отношения не разорваны, торговля идёт вовсю.Потому что некоторые визжат про агрессию?
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Русский Солдат
Русский Солдат
А что не нравится этим "поцреотам". Не хотите, не смотрите. Выключил телевизор или переключил на другой канал, если ты идиот, почему все должны быть идиотами.
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Ivasyuk Nikolay
Ivasyuk Nikolay
русский солдат, на неправедном ПутиНа Украину продолжает глотать свою пыль и петь "...Боже царя храни..." или "..за совет народных комиссаров мы грянем...."...... каша с топором в твоем чугунке уже пригорела
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