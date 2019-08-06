Вихід Хацкевича: 5 причин вірити, що "Динамо" нарешті вийде в Лігу чемпіонів

"Пора вже і честь знати" - в одному з передсезонних інтерв'ю Олександр Хацкевич не став "виляти" щодо єврокубкових перспектив "Динамо". Багато хто вже зачекався Ліги чемпіонів в Києві, і тренеру не доводиться говорити про інше.

Хацкевич проводить в "Динамо" вже третє літо, і тепер від киян дійсно чекають виходу в Лігу чемпіонів. Але чи варто реально сподіватися і чекати?

OBOZREVATEL розбирає стан "Динамо" на старті сезону та визначає кілька чинників, завдяки яким можна все-таки повірити в успішність кваліфікації "біло-синіх" в Лігу чемпіонів.

За довгий час фланги стали не головним болем, а головною зброєю

У другій половині минулого сезону через травми та дифіцит складу ситуація доходила до того, що флангового хавбека повинен був грати Віталій Буяльський (а якось пробувався навіть Денис Гармаш). "Крила" киян часом взагалі не давали користі, приносячи лише головний біль.

Беньямін Вербич

У порівнянні з тим станом справ нинішня картина - інший "полюс". Невже фланги "Динамо" реально укомплектовані та стали чи не головною надією в атаці? Так! Прихід Олександра Караваєва вирішує питання з ротацією і закриттям при потребі всієї бровки, нарешті знаходить (або вже знайшов) себе в Києві Карлос Де Пена. Повністю в готовності Беньямін Вербич, ось-ось підтягнеться вже й Віктор Циганков.

Вперше за довгий час у Хацкевича не болить голова про вибір флангових гравців. Навпаки - від цього можна "танцювати" в плані загального вибору складу. Є маневри, коли потрібно підлаштовуватися під гру суперника, немає боязні за ротацію, а Вербича спокійно можна зрушити в центр без втрати на фланзі, адже є Де Пена.

Поки центр півзахисту "Динамо" залишається без апгрейда та малоефективним, а центральні форварди не забивають, фланги стають головною зброєю киян. Зброєю, яку нарешті зібрано до кінця та приведено в бойову готовність, здатнк вистрілити навіть в кваліфікації єврокубків.

Родрігес готовий забивати та робити різницю

Ризикована ставка не без частки наївності, але діватися "Динамо" нікуди - від Жерсона Родрігеса чекають рішення "забивних" проблем тут і зараз.

Поки головний літній новачок "Динамо" Жерсон Родрігес

І Жерсон, кажучи в цілому, здатний на це в даній ситуації. Люксембуржець на міжнародному рівні збірних вже не раз демонстрував, що завдяки своєму універсалізму і напористості може вичавлювати гол з нічого. У нападника є все, щоб на даному етапі допомогти "Динамо", навіть без адаптації тп притирання. Тому Жерсона відразу й включили в заявку на Лігу чемпіонів, взявши з собою на перший матч з "Брюгге".

Так, в цілому Жерсон - не панацея, і його теж чекає певний спад і проблеми, як і інших новачків. Але на хвилі новизни і самовіддачі Родрігес зі своїм рівнем повинен допомогти атаці "Динамо" стати результативнішою.

Черговий "другий" шанс Дениса Гармаша

Звучить трохи абсурдно, але саме Денис Гармаш зараз може стати однією з паличок-виручалочок "Динамо" на шляху до групи ЛЧ.

Денис Гармаш

Навесні минулого сезону здавалося, що кар'єра Гармаша в "Динамо" точно закінчена, коли його просто виключили з команди. Але в умовах "напруженки" з кадрами Дениса таки повернули, за весну і літній збір він до певної міри перезавантажився, і нинішній сезон розпочав з переможного гола "Шахтарю" в Суперкубку.

Поки у "Динамо" немає явного лідера центру півзахисту, плеймейкера з умінням вести гру і постійно загострювати, а в атаці немає "забивали", бойовитість і тиск Гармаша виходять на перший план. Так, Денис далеко не плеймейкер і взагалі не форвард, але він фактично "бере штурмом" захист суперника в ті моменти, коли тактичні напрацювання вже не працюють. До всього іншого, зараз Гармаш залишається одним з небагатьох хавбеків киян, хто має великий досвід гри в єврокубках і солідний багаж ігор за плечима. Якщо Денис не допускатиме зривів емоцій і не зароблятиме зайвих карток, його виходи за заміну в атаку можуть зіграти дуже велику роль.

Відмінна ситуація з суперниками

У 2017-му, коли Хацкевич тільки прийняв команду, "Динамо" в кваліфікації ЛЧ програло швейцарському "Янг Бойс" - команді більш згуртованій та готовій до єврокубків, ніж те "Динамо". У 2018-му кияни поступилися дорогою "Аяксу" - відкриттю сезону і майбутньому півфіналісту ЛЧ. Але зараз в плані жереба все складається досить вдало.

У перших трьох матчах сезону "Динамо" здобуло три перемоги

Так, вже в 3-му раунді - досить непростий суперник, який в цілому тягне й на рівень плей-офф відбору ЛЧ. Віце-чемпіон Бельгії, який є одним з кращих представників місцевого чемпіонату і до останнього бореться за чемпіонство. Але у "Брюгге" зараз свої труднощі та нюанси, що зрівнює шанси "Динамо" 50 на 50. Проходити можна, якщо кияни самі не "наварять каші" в захисті та не проваляться в першій грі.

Але більш важливіше, що в раунді плей-офф "Динамо" (якщо вийде туди) зустріне ще більш прийнятні варіанти - швейцарський "Базель" або австрійський ЛАСК. Швидше за все, в цій парі буде сильніше "Базель", але представник Швейцарії зараз не володіє тими якостями, які зроблять його фаворитом в боротьбі з "Динамо". Це не умовний "Аякс" і не представник топ-чемпіонату - тиск для киян буде мінімальним. При таких розкладах для "біло-синіх" легше шляху до групи ЛЧ і не придумаєш.

Ключовий момент для Хацкевича і багатьох гравців

Нинішня єврокампанія є дуже важливою як для Олександра Хацкевича, так і для деяких футболістів "Динамо". Важливою і багато в чому визначальною.

Для Хацкевича це може стати останнім шансом довести, що він кращий за того ж Сергія Реброва (який виводив "Динамо" не тільки в групу, а й плей-офф ЛЧ) і гідний не тільки Ліги Європи. В кінці минулого сезону тренера чимало критикували, результати (в тому числі й розгром від "Челсі" в ЛЄ) були не на його користь, але Ігор Суркіс вирішив дати новий контракт Хацкевичу. Втім, і Суркіс, і сам білорус прекрасно розуміють, що час на створення команди і на будівництво гри вже в цілому пройшов, і пора пробиватися в ЛЧ. В іншому випадку Хацкевич навряд чи надовго затримається в "Динамо" після завершення сезону.

Те ж стосується й деяких гравців. Вихід до Ліги чемпіонів дуже важливий для них, адже як успіх, так і невдача визначать їхню подальшу кар'єру. Свій рівень вже повинні підтвердити Микита Бурда, Володимир Шепелєв і Віктор Циганков - гравці, вдосталь погравші в Лізі Європи і зараз бажаючі йти вище. Невдача ж поставить чимало запитань над їх потенціалом і досягненням високої мети. А легіонери типу Вербича та Кадара втратять шанс показати себе на вищому єврокубковому рівні, що призведе до їх безславного прощання з "Динамо" - відмова продовжувати контракт і трансфер аби куди за будь-які гроші. Нинішня Ліга чемпіонів зараз дуже важлива для багатьох динамівців, що має додатково підвищити мотивацію і бажання боротися реально на кожній ділянці поля.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!