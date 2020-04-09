За час карантину вже не один футболіст встиг поміркувати, як гравцям зашкодить (чи ні) карантин через пандемію коронавірусу. В цілому нічого хорошого, але є й такі, хто тільки виграє від вимушеної паузи.

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За збігом обставин, відразу 5-ти гравцям основи збірної України карантин виявився на руку – для них цей час буде не простоєм, а відновленням від великих травм і додатковою можливістю виправити ситуацію в клубі. А також – засіб швидше "відмотати" дискваліфікацію. Хто ж "ходить в дамках" – розповідає OBOZREVATEL.

Тарас Степаненко ("Шахтар")

На що використовує карантин: відновлення після операції на коліні

11 березня Степаненко "ліг під ніж" на операцію меніска, втративши футбол мінімум на місяць. Таким чином Тарас пропустив би більшу частину другого етапу УПЛ та плей-офф Ліги Європи.

Тарас Степаненко (праворуч)

Але грянув коронавірус, і Степаненко нічого не пропустить. За всіма прогнозами, до середини квітня опорник може вже тренуватися повноцінно, але тепер вже і йому доведеться почекати кінця карантину. У Тараса буде більше часу на повне відновлення і повернення до повноцінних навантажень на коліно, і до повноцінних тренувань футболіст повернеться разом з усіма.

Як і багато інших, Тарас уже встиг заявити, що йому як футболісту важко сидіти вдома в ізоляції. Але в цілому один з лідерів збірної України не втрачає бадьорості та проводить вільний час весело.

Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

На що використовує карантин: повернення форми після 1,5-місячного лікарняного

Форвард Роман Яремчук став справжнім відкриттям сезону як для України, так і для Європи, стабільно забиваючи за "Гент" і ставши бажаним трансфером для великих клубів. Але в січні Роману довелося прооперувати ахіллове сухожилля та забути про матчі на кілька місяців, що ставило під сумнів навіть його участь в Євро-2020.

Але тепер Яремчуку побоюватися нічого – футбол сам відкладається на літо, а Євро-2020 й зовсім перенесли. Якраз напередодні введення карантину нападник повернувся до роботи з м'ячем, і тепер має купу часу на повернення фізичної форми та тренування з м'ячем. Хоча в чомусь Роману таки не пощастило – в Бельгії вирішили достроково завершити сезон, і мінімум до осені форвард вже не зіграє крім як в "товарняках".

Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)

На що використовує карантин: поліпшення свого становища в "Вест Хемі" і отримання нового шансу

2020-й Андрій Ярмоленко зустрів в "Вест Хемі" далеко не в кращому становищі, що робило Андрія одним з кандидатів на вихід. Українець заліковував травму стегна, а з приходом нового тренера став не особливо вписуватися в деякі ігрові схеми та отримав нового конкурента на свою позицію.

Андрій Ярмоленко

Карантин же зупинив весь розвиток подій в "Вест Хемі", давши Ярмоленко хоча б повністю відновитися, повернутися до повноцінних навантажень та нарівні з іншими розпочати загальні тренування. З відновленням сезону команди напевно будуть грати по 2 матчі в тиждень (а то й більше), тому в перевазі у тренерів будуть витривалі та добре підготовлені фізично футболісти. А експерименти й проби нових схем відійдуть на другий план. Для Ярмоленко це вельми підходяща концепція – хоч вінгеру вже й 31 рік, але він як і раніше зберігає відмінну загальну форму і без проблем набирає після травм.

Так, у Андрія будуть свої конкуренти, яким тренер Девід Моєс, можливо, довіряє більше. Але висока частота матчів дозволить й Ярмоленко доволі показати себе, переконавши Моєса в своїй профпридатності та отримавши кредит довіри мінімум на наступний сезон. Головне для Андрія зараз – нормально повернутися в гру, побільше грати і завершити сезон не в ролі запасного. Карантин відкрив українцеві всі шляхи для досягнення цих цілей.

Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія)

На що використовує карантин: є можливість по-своєму "почати все з нуля"

У порівнянні з минулим, "бомбовим" сезоном зараз у Олександра Зінченка досить сумне положення в "Манчестер Сіті". Українець вже не основний, конкуренти підтискають, а Пеп Гвардіола більше не відважує компліментів як раніше.

Олександр Зінченко

В АПЛ Зінченко в поточному сезоні зіграв лише 12 матчів, чимало користуючись травмами конкурентів (того ж Менді, який більше виходив в основі лівим беком). Але закріпитися в складі у Олександра ніяк не виходило, і карантин став для нього відмінним часом для "перегрупування" - багато часу для аналізу своєї гри, самоосвіти та правильних висновків.

Після паузи всі гравці фактично "обнуляться" в плані ігрової форми та кондицій, і в таких спірних випадках як на позиції Зінченко та Менді претенденти знову будуть здавати "іспит" на потрапляння в основу. Якщо українець не завалить підтримку "фізики" на карантині та вдало повернеться на поле, кінцівка сезону повинна бути за ним.

Артем Бесєдін ("Динамо" Київ)

На що використовує карантин: безболісно коротає термін своєї дискваліфікації

Допінгова дискваліфікація Артема Бесєдіна в лютому стала справжнім ударом для футболіста – 1 рік без футболу! Але карантин істотно підсолодив форварду всю гіркоту ситуації.

Артем Бесєдін (праворуч)

Бесєдін відмінно потрапив в образ на кшталт "солдат спить – служба йде". Артем як і партнери по команді, сидить удома на карантині, не пропускаючи тренувань з командою (що йому теж заборонено в рамках покарання від УЄФА) і самих матчів. В цей час годинник цокає, і дискваліфікація проходить. Так, більшу частину терміну Бесєдіну доведеться "відмотати" повноцінно, дивлячись матчі "Динамо" в кращому випадку на трибуні. Але карантин мінімум на 2 місяці (а то й більше) фактично "зрізав" Бесєдіну дискваліфікацію.

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