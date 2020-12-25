Колишній лідер "Динамо" забив "розстрільний" переможний гол за "Бешикташ". Відео

Колишній футболіст "Динамо" Домагой Віда, відзначився розкішним голом за "Бешикташ" в матчі 14-го туру турецької Суперліги.

31-річний захисник збірної Хорватії вийшов у стартовому складі і на 61-й хвилині забив переможний м'яч. Після подачі зі штрафного Рашида Геззана, 24-й номер головою "розстріляв" голкіпера суперників.

Відзначимо, що 4 дні тому Віда відзначився красивим голом в матчі турецького чемпіонату проти "Ерзурумспору" (4:0).

Нагадаємо, що Віда був багаторічним лідером "Динамо" і перейшов в "Бешикташ" в кінці грудня 2017 року. На своїй сторінці в Twitter клуб досить оригінально презентував футболіста.

За цей час хорват провів 69 матчів за турецьку команду, відзначившись вісьмома голами. Його контракт розрахований до літа 2022 року, а трансферна вартість, за інформацією порталу Transfermarkt, складає 4 мільйонів євро.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2018 року Віда і його співвітчизник Огнен Вукоєвич, який також раніше грав за киян, а зараз є селекціонером клубу, присвятили Україні перемогу у чвертьфінальному матчі проти збірної Росії.