Віда сказав "Слава Україні!" після перемоги над Росією на ЧС-2018: у мережі згадали відео

Рівно 2 роки тому, 7 липня 2018 року збірна Хорватії з футболу обіграла російську команду в чвертьфіналі чемпіонату світу-2018. На честь цієї дати вболівальники в інтернеті згадали найяскравіше післяматчеве відео мундіалю.

Святкуючи перемогу в роздягальні своєї команди, лідер "картатих" ексгравець "Динамо" Київ Домагой Віда і член делегації хорватської команди Огнен Вукоєвич, який працював селекціонером у столичному клубі, записали відео, в якому присвятили перемогу Україні.

"Ця перемога за "Динамо" і за Україну! Хорватія, вперед!" – емоційно сказав Вукоєвич. "Слава Україні!" – підтримав співвітчизника Віда.

Сам Віда після розголосу в ЗМІ пояснив цей ролик тим, що це був "жарт".

Після розгляду справи, ФІФА винесла вердикт – покарати футболіста. Це "ганебне рішення" викликало бурю обурення в мережі. За ексдинамівця заступилася і ФФУ в особі його президента Андрія Павелка.

Сам футболіст був небагатослівний, але зробив офіційну заяву, розповівши, що мав на увазі, знімаючи це відео.