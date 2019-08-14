Відставка Хацкевича: що призвело до радикального рішення "Динамо"

Уже який рік серпень для "Динамо" – похмурий період через ранній виліт із Ліги чемпіонів. Але якщо попередні два рази Олександра Хацкевича пробачали, то тепер тренер був звільнений.

Хоча ще вчора після матчу з "Брюгге" мало що віщувало радикальні дії, і багато хто не вірив, що Хацкевич може відразу піти. Але Ігор Суркіс зважився на радикальний крок. OBOZREVATEL розглядає, наскільки ґрунтовним стало це рішення, і знаходить головні причини звільнення.

Хацкевич був готовий тільки до "рівної дороги", яка не могла привести в Лігу чемпіонів

Один раз – випадковість, два – збіг, три – закономірність. Ця істина зараз досить точно описує ситуацію Хацкевича в "Динамо". На третій рік роботи білоруського тренера було нерозумно заперечувати, що Хацкевич не тягнув рівень Ліги чемпіонів. І більше того – не міг забезпечити команді належний прогрес.

Білоруський наставник спочатку опинився у важкій ситуації, з якої виїхати "на коні" було багатьом не під силу. Низький рівень чемпіонату (від якого також залежить готовність команди) та економічна криза постійно вставляли палиці в колеса. Для успіху в таких умовах часом потрібні були справжні дива.

Втім, з іншого боку у Хацкевича була повна довіра (особливо в минулому році), карт-бланш із часу та навіть певний імунітет, що в підсумку вилилося в нещодавній новий підписаний контракт. Однак реальних змін Суркіс та вболівальники так і не дочекалися – команда змінювалася здебільшого лише залежно від обставин, а не через тренерські дії.

Хацкевичу всю дорогу дорікали, що "Динамо" залишалося з таким самим "скелетом" гри, що і за Сергія Реброва, а нової тренерської думки і поставленої саме Хацкевичем гри не з'являлося. У тренера були на це свої об'єктивні причини, однак загалом "Динамо" так і не отримало нового поштовху до прогресу і бажаного апдейту в плані гри.

Олександр Хацкевич провів у "Динамо" чимало хороших матчів, але так і не привів його до великих успіхів

Хороший приклад – проблеми в обороні. Три роки "Динамо" вилітає з Ліги чемпіонів, і три роки поспіль Хацкевич приблизно в одному дусі говорить про індивідуальні помилки та про низький рівень гри всієї оборони. Добре, перший рік таки пішов на створення та відпрацювання гри в захисті, але що було зроблено для усунення проблеми у сезоні 2018/19 і влітку 2019-го? Суттєвого – нічого.

При цьому весь час Хацкевича у Києві лінія захисту була стабільна, і навіть покращилася з появою Миколенка на лівому фланзі. Незіграність виключаємо, Бурда, Кадар і Кендзьора – гравці далеко не поганого рівня. Але проблеми залишалися ті самі, а захисники при Хацкевичі не отримали тих умов, коли й покращується командна гра, і є індивідуальний прогрес. Все йшло рівно і без змін, разом із щорічним вильотом з Ліги чемпіонів уже у кваліфікації.

Хацкевич хоч і здавався досить перспективним тренером, якщо придивитися до його роботи у збірній Білорусі, але на ділі в "Динамо" не потягнув на потрібні зміни та ефективні ідеї. Білоруса вистачало тільки на підтримання поточної "планки" з локальними покращеннями. Але його команда повністю залежала від обставин: накупили б масу хороших гравців – було б і потрапляння в ЛЧ (не всі три роки, але один-два рази).

Від наставника спочатку чекали нових ідей і сміливих рішень, навіть ризику, щоб у складні часи знайти нову концепцію і зробити її успішною для "Динамо". Тренер же був готовий тільки до "рівної дорозі", яка, на жаль, не могла привести до Ліги чемпіонів.

"Динамо" на початку нового шляху. Але чи будуть дійсно великі зміни?

Відставка Хацкевича саме зараз? Так, досить болюче та багато в чому неприємне рішення. Мінімум сезон вже втрачено – боротьба за чемпіонство не світить, в Лізі Європи не факт, що кияни вийдуть із групи (за відверто слабкого рівня груп ЛЄ в останні сезони). Новому тренеру вже без літніх зборів доведеться мінімум півроку створювати свою команду, яка тільки після зимової підготовки зможе щось дати. І то загалом на будівництво нової команди піде мінімум рік (враховуючи, що у "Динамо" немає можливості масово закупити новачків високого рівня).

Олександр Хацкевич

Загалом нинішній сезон буде відданий у жертву заради перспектив, адже зміни реально були потрібні – вболівальники почали "задихатися" від застою і стабільних невдач нинішнього "Динамо". Тому відставка Хацкевича більше своєчасна, ніж ні. Хіба що вона стала б набагато ефективнішою в літню перерву, ніж сьогодні.

Мабуть, зараз тренера чітко поставили перед фактом: виліт з ЛЧ у кваліфікації - звільнення. На що сам Хацкевич вчора натякнув на пресконференції після "Брюгге" щодо свого майбутнього: "Якщо не складаєш перший іспит, до другого можуть не допустити". Так і трапилося.

Тепер "Динамо" у нових пошуках і на початку нового шляху, можливо, найважливішого шляху за останні 10 років. У шанувальників "біло-синіх" вже безліч своїх кандидатур на посаду тренера, є бажання бачити іноземного фахівця. Водночас не можна відкидати пристрасть Суркіса до "динамівських сердець" – наприклад, Максим Шацьких може здатися дуже привабливим варіантом для того, щоб дати шанс після Хацкевича.

Якщо так і станеться (прийде черговий "свій"), ми отримаємо черговий доказ, що глобально невдачі "Динамо" останніх років криються не в персоні тренера. І що призначення нового коуча нічого не дасть – потрібні глибші зміни по всій вертикалі клубної структури, "від" і "до".

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