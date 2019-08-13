Відставка Хацкевича? "Динамо" в матчі з двома вилученнями вилетіло з Ліги чемпіонів

"Динамо" в матчі-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів зіграло в нічию з "Брюгге" і не пройшло далі. Кияни вилетіли в груповий турнір Ліги Європи.

Матч на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:3. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо – Брюгге.

Після поразки в першому матчі (0:1) тиждень тому, кияни зобов'язані були атакувати з перших хвилин. Але господарі спокійно віддали середину поля суперника, знову побудувавши свою гру на контратаках і одна з них уже на 6-й хвилині принесла успіх.

Динамо - Брюгге ФК Брюгге

Андрієвський отримав м'яч у центрі поля, віддав наліво на Вербича, Беньямін підключив по флангу Миколенка, Віталій прострілив назад у штрафну, відрізавши трьох гравців захисту. Буяльський точним ударом між ніг суперника відправив круглого в сітку.

Пропущений гол ще більше загальмував і так невисокі швидкості в матчі. Родрігес і Вербич створювали тиск на ворота Міньоле.

Поступово ініціатива перейшла до столичних футболістів. Вербич із Миколенком тероризували фланг бельгійців. Кілька подач зі штрафного подав Циганков, але до реальної небезпеки й ударів у створ справа не доходила.

Динамо - Брюгге ФК Брюгге

"Брюгге" явно позиційно програвало українцям, але свій перший же кутовий перетворило в гол. На 38-й хвилині Симон Делі головою переправив м'яч у сітку після подачі з позначки.

Такий поворот дезорієнтував підопічних Хацкевича і в наступній атаці лише самовіддані дії Бойка врятували від другого голу.

Після перерви віцечемпіони України кинулися відіграватися. Сильна злива зробила небезпечними дальні удари і Де Піна одразу перевірив ними воротаря бельгійців. "Динамо" накочувало і на 50-й хвилині Вербич зробив рахунок 2:1.

Беньямін отримав м'яч на лівому фланзі, увійшов у штрафну, хитнув захисника і пробив у дальню штангу. Першим на добиванні виявився Шепелєв, який і переправив шкіряну сферу у сітку.

Після цього гравці з Києва змогли створити кілька моментів, але жоден з них не завершився ні ударом по воротах, ні тим більше голом. Жодного разу "Динамо" не створило паніку в штрафній бельгійських футболістів.

Кінцівку клуби закінчували в меншості. На 80-й хвилині за другу жовту був видалений Бурда і Хацкевич моментально відреагував, випустивши третього форварда – Франка Соля. Виконуючи штрафний, Тау порушив правила на Бойцi і також отримав другий "гірчичник".

На останніх хвилинах гості забили другий м'яч, остаточно поховавши наші шанси пройти далі.

Промінь надії подарував киянам автогол Мехелена, але такий необхідний четвертий м'яч "Динамо" не забило, натомість пропустивши в свої ворота.

"Бюгге" зіграє в раунді плей-офф із "Базелем" (Швейцарія) або ЛАСК (Австрія).

"Динамо" Україна – "Брюгге" Бельгія 3:3

Голи: 1:0 – 5 Буяльський, 1:1 – 38 Делі, 2:1 – 50 Шепелєв, 2:2 – 88 Вормер, 3:2 – 90, автогол Мехелен, 3:3 – 90 Опенда.

Динамо – Бойко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Вербич (Бесєдін, 69), Андрієвський (де Пена, 46), Циганков, Буяльський, Родрігеш, Шепелев (Фран Сіль, 83).

Брюгге – Міньоле, Мехелен, Делі, Соболь, Рітс, Мата, Ванаку, Вормер, Бонавентуре (Діатто, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Попередження: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79), Ванаку (86), Опенда (90).

Вилучення: Бурда (82), Тау (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня в центральному матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в УПЛ "біло-сині" поступилися донецькому "Шахтарю" (1:2).

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!