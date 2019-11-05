"Відріжте голову" та "камон плей": 10 забійних цитат Олега Блохіна, які увійшли в історію

Олег Блохін вже давно не збуджує український футбол, але його робота та супутні вислови живі як ніколи. "Камон плей", як не як.

5 листопада легендарний динамівець і тренер святкує 67-річчя, дивлячись матчі рідного клубу тільки по ТБ. Однак висловлювання Блохіна за час роботи в збірній України і "Динамо" стали справжньою класикою українського футболу і "прописними істинами" для кожного, хто хоч якось зустрічається з м'ячем. OBOZREVATEL згадує 10 найяскравіших цитат Олега Володимировича, які буквально творили український футбол початку і середини 2010-х.

Сушить зазвичай з ранку

Просто топіще від Блохіна в переплетенні футболу та алкоголю! Жарт, який ще нескоро хтось переб'є. А з'явилася він в 2013 році на прес-конференції після матчу-відповіді з "Бордо" в плей-офф Ліги Європи. Мовляв, французи "сушили" гру. На що Блохін відрізав: "Як сушили? Чим сушили? Сушить зазвичай з ранку".

Я що - метроном?

Ігри з "Бордо" в Лізі Європи, незважаючи на мізерні результати (1:1, 0:1) вийшли досить емоційними для Блохіна. Після гостьового матчу на прес-конференції, почувши питання про можливі труднощі з-за нестандартного розміру поля в Бордо, Блохін відрізав: "Звідки я знаю? Я що – метроном?"

І все б нічого, але метроном – прилад для вимірювання ритму – явно ніяк не вписується в вимір площі землі. Але Олег Володимирович, мабуть, швидше згадав це слово, ніж "землемір".

Олег Блохін ФК Динамо Київ

будемо розбиратися

"Золота" класика Блохіна – фраза, яка буквально стала народною відмовкою і поясненням будь-якої невдачі в футболі. Хоча сама фраза спочатку пройшла досить буденно на прес-конференції після гостьового матчу з "Рапідом" в групі ЛЄ 2013/2014. Але потім швидко розлетілася по футбольним колам через широкий контекст і її авторство.

Треба було пляшку горілки та біляш кинути, щоб закусити. А з чим був біляш?

Осінь 2013 року, "Динамо" явно невдало грає в Полтаві з "Ворсклою" (2:2), і після матчу Блохін традиційно йде в підтрібунку. Перед самим входом в тренера киян летить з трибун два біляші. Однак палкого Блохіна це не розлютило, а, навпаки, викликало ще більше іронії: "Треба було пляшку горілки і біляш кинути, щоб закусити. А з чим був біляш?" – почав засовувати на прес-конференції тренер.

ЛЧ в цьому році 100% не виграємо. Може, в наступному

Восени 2012-го, перед матчем з "Порту" в Лізі чемпіонів, Блохін ледь не сяяв і жартував про фінал Ліги чемпіонів і мрії... "На даному етапі добре було б вийти з групового турніру. Поки це ось така мрія. Після матчу з "Порту" подивимося, яка буде мрія. Але ЛЧ в цьому році 100% не виграємо. Може, виграємо в наступному ". Але не склалося.

Ленс, камон плей! Шо таке?

З легіонерами у Олега Володимировича складалися особливі стосунки (звичайно, без французького та нігерійського було тяжко). На одному з тренувань Блохін спробував встановити контакт з голландцем Джермейн Ленсом, але вийшла чергова вже бородата фраза.

Лукасу до мене як до Місяця

У кого точно не склалося з Блохіним, так це у іспанця Лукаса Переса, орендованого "Динамо" у "Карпат". Будучи зіркою у Львові, в Києві Лукас потрапив в немилість тренеру.

"А чому Лукас пішов з "Карпат"? Знову конфлікт? Що, не били? Шкода. Далеко йому до мене? О, до мене йому далеко, як до Місяця! Я не пускаю його на тренування? Звичайно, не пускаю. Людина не готова. у нас хлопці пройшли важкі збори. А якщо Лукас приходить і каже: "Я 8 м'ячів забив у "Карпатах", ставте мене в основний склад" – вибачте. Людина два місяці взагалі не тренувалась. Куди його ставити? Рішення про те, хто тренується з першою командою і грає в основному складі, приймає тільки головний тренер".

"Куди ти його сунеш? Ти ще до рота мені його засунь!"

Напружений в Україні лютий 2014-го, "Динамо" грає з "Валенсією" в плей-офф Ліги Європи – один з найважчих періодів для Блохіна в Києві на посаді тренера. І перед матчем-відповіддю в Іспанії Блохін трохи дав волю грубостям, огризнувшись іспанському журналісту, який намагався краще поставити мікрофон: "Куди ти його сунеш? Ти ще до рота мені його засунь!"

Олег Блохін Динамо Київ

Так відріжте голову

Втім, ОВБ ніколи не церемонився із засобами масової інформації, і на одній з прес-конференцій в збірній (восени 2011-го) примудрився навіть посваритися з телеоператором. На прохання оператора трохи посунутися або прикрити ноутбук, щоб краще бути в кадрі, Блохін почав закипати: "Так відріжте голову. Може, Ви станете в інше місце. Хлопці, припиняйте валяти дурня. То вам одне заважає, то інше. Тобі не заважає, що я сиджу тут?" Оператор не став відмовчуватися, і в підсумку Блохін вказав оператору: "Передайте вашому керівництву, щоб наступного разу вас замінили".

Не можу повести дітей на ялинку

Грудень 2013 року, євромайдан тільки набирає обертів, найспекотніше та сумне ще попереду... Але вже тоді у Блохіна активність українців не викликала хороших думок. "Люди мають право відстоювати свою позицію, але я як киянин не можу поїхати в центр міста, не можу повести на ялинку дітей. У кожного свої проблеми. У нас – гра з" Рапідом ", у когось – Євромайдан. Думаю, треба сідати за стіл переговорів та домовлятися. Іншого виходу з ситуації, що склалася, вважаю, немає", – говорив Блохін.

За "дітей на ялинку" ОВБ потім ще довго згадували і "притравлювали": "Кого повести на ялинку? 30-річну (на той момент) Ірішу Блохіну?"

У будь-якому випадку футбол з Блохіним-тренером і без нього – дві, як кажуть в Одесі, великі різниці. З днем народження, Олег Володимирович!

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