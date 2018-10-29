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Відрізали пеніс: бразильського футболіста вбили після жорстоких тортур

6.8тЧитати матеріал російською

24-річний бразильський футболіст Деніел Фрейтас був знайдений мертвим у місті Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Перед смертю спортсмена жорстоко катували, про що свідчать численні травми шиї, а також відрізаний пеніс.

"Ми маємо намір допитати родичів і друзів Даніеля, щоб зрозуміти, що він робив у цьому мiстi. Вочевидь, що той, хто вбив його, діяв із величезною люттю. Все буде перевірено під час розслідування", - цитує UOL Esporte слідчого бразильської поліції Амадеу Тревісан.

Останнім клубом Деніела був "Сан-Бенто", який виступає в бразильській Серії B. Гравець належав "Сан-Паоло" з 2016 року, однак кілька разів виїжджав в оренду.

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Нагадаємо, що недавно українка приховала хворобу і померла в тренажерному залі.

Місце
Бразилія
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