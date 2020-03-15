Російський півзахисник "Валенсії" Денис Черишев зняли в той момент, коли він здійснював пробіжку по вулицях однойменного іспанського міста.

Раніше клуб відправив гравців на карантин через те, що п'ятеро співробітників і футболістів заразилися коронавірусом.

Автор закликав Черишева сидіти "в своєму чортовому будинку", а в коментарях користувачі почали ображати росіянина. Клуб і сам футболіст поки не відреагували на публікацію знімків.

A tu puta casa Cheryshev !!!!!!!! pic.twitter.com/nfdmfRzM7F - Jose Borrás (@ joseborras4) March 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські футбольні вболівальники під час матчу чемпіонату країни в Прем'єр-лізі між "Зенітом" і "Уралом" на стадіоні "Газпром Арена" стали скандувати "Ми всі помремо".

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