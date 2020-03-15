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15 березня • оновлено в 22:07
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Відправлений на карантин футболіст збірної Росії Денис Черишев пішов гуляти по місту

1.8т
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Російський півзахисник "Валенсії" Денис Черишев зняли в той момент, коли він здійснював пробіжку по вулицях однойменного іспанського міста.

Раніше клуб відправив гравців на карантин через те, що п'ятеро співробітників і футболістів заразилися коронавірусом.

Автор закликав Черишева сидіти "в своєму чортовому будинку", а в коментарях користувачі почали ображати росіянина. Клуб і сам футболіст поки не відреагували на публікацію знімків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські футбольні вболівальники під час матчу чемпіонату країни в Прем'єр-лізі між "Зенітом" і "Уралом" на стадіоні "Газпром Арена" стали скандувати "Ми всі помремо".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Особа
Денис Черишев
Місце
Іспанія Валенсія
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