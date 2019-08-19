Відповів за "клоуна": футболіст "Шахтаря" різко "обламав" динамівця

Півзахисник "Шахтаря" Дентіньо відреагував на висловлювання захисника "Динамо" Микити Бурди, який обізвав його клоуном після матчу між "Динамо" і "Шахтарем" (1:2) на НСК "Олімпійський".

"Один з футболістів" Динамо" назвав мене клоуном після минулого матчу, і я присвятив гол йому. Якщо він думає, що я - клоун, то він - плакса, адже кожен раз, коли вони поступаються, то все плачуть і плачуть. Думаю, професіонал, коли програє, повинен вміти приймати поразку", - сказав Дентіньо, чиї слова цитує офіційний сайт "Шахтаря".

Дентіньо ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що скандал розгорівся після закінчення поєдинку в Києві, коли гравці обох команд влаштували сутичку на полі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ФК "Шахтар" відзначився вкрай недоречним коментарем в Twitter під зворушливим постом новачка "Динамо" Жерсона Родрігеса.

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