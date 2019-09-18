Відповісти за ганьбу та нагадати Малиновському: чого чекати від "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

"Шахтар" одним з останніх серед українських клубів починає єврокубки, але готує нам найсмачнішу "страву" в Лізі чемпіонів. На цей раз у "Гірників" дійсно особлива група в ЛЧ.

Третій сезон поспіль грати з "Манчестер Сіті", а також паралельно зібрати в суперниках одразу дві команди зі своїми вихованцями - подібні розклади випадають раз в 10 років. Нинішній сезон явно надовго запам'ятається донеччанам. Але чи стане він успішним? Чи вийде поборотися за путівку в плей-офф та не зганьбитися з "Ман Сіті", як це було в минулому сезоні? Давайте подивимося.

Хто, де, коли?

Суперники "Шахтаря" в групі: "Манчестер Сіті" (Англія), "Аталанта" (Італія), "Динамо" Загреб (Хорватія)

Календар: "Ман Сіті" (18.09 - д), "Аталанта" (01.10 - г), "Динамо" З (22.10 - г та 06.11 - д), "Манчестер Сіті" (26.11 - г), "Аталанта" (11.12 - д)

Ключові матчі: домашній з "Манчестер Сіті" та гостьовий з "Аталантою"

У двох матчах минулого сезону "Шахтар" так і не зміг забити "Ман Сіті" хоча б один гол

Куди ми потрапили?

У нинішньому сезоні групи в Лізі чемпіонів - одна краше іншої, за складом учасників турнір дуже сильний. Однак "Шахтарю" гріх скаржитися - його квартет не гірше (а то і краще), ніж в минулі роки, і цілком під силу "Гірникам".

Так, знову "Манчестер Сіті". З одного боку - вже не смішно, але з іншого - добре відомий суперник, який зараз нічим не здивує. Звичайно, рівень англійців залишається на порядок вищим за український, але при певних розкладах можна боротися за очки.

Фішка ж цієї групи - "Аталанта". Дебютант Ліги чемпіонів, який в останні роки дивує Італію, грає "зухвалі" 3-4-1-2 і любить результативний футбол. "Шахтарю" дуже рідко випадають такі команди, які навіть на євроарені не стануть закриватися та готові боротися "лоб в лоб". А влітку "бергамаски" ще й посилилися одним з кращих хавбеків України - Русланом Малиновським, який прогресує в останні роки "не по днях, а по годинах". Постійно зламуючи українські "автобуси" в УПЛ, донеччани можуть мати чималі проблеми з італійцями, які поки розглядаються їх головні конкуренти за 2-е місце в групі.

Руслан Малиновський в формі "Аталанти"

Правда, ще є "Динамо" Загреб, яке переживає черговий підйом в Хорватії. Клуб вкотре знайшов стабільність та минулий чемпіонат країни виграв просто блискуче - 92 очка та лише дві поразки в 36-ти матчах. У цьому сезоні загребці продовжують "топтати" різних суперників середньої когорти, а в 6-ти матчах кваліфікації ЛЧ виграли 4 рази і пропустили лише 2 голи при 13-ти забитих. Тому для "Шахтаря" це явно не "прохідняк" - хорвати можуть відмінно зіграти на слабкостях донеччан і створити масу проблем.

Що на цей раз покажемо Пепу?

"А я вже купив квартиру в Харкові" - Хосеп Гвардіола на передматчевій прес-конференції в Харкові жартує як свій, акцентуючи, що йому приємно приїжджати сюди в Україну і грати з "Шахтарем". І вигравати, навіть в шість м'ячів.

Навколо цих 0:6 для "Шахтаря" в минулому сезоні крутиться дуже багато. З одного боку - в чомусь нелогічна поразка, де донеччани не заслуговували отримати такий "кошик" м'ячів, і хороший досвід. Але з іншого боку, і той, і другий матч з "Ман Сіті" (0:3) в минулому сезоні яскраво показали регрес - клуб не зміг вирости та поліпшити гру, а навпаки, ще більше поступився в порівнянні з сезоном 2017/18 (0 :2 і 2:1 в групі).

Хосеп Гвардіола

І тепер знову "Ман Сіті", і знову "Шахтар" особливо нічого не зробив. Так, лідери залишилися та все більше адаптуються минулорічні новачки Тете, Маркос Антоніо і Соломон. Але з іншого боку - не було якісного посилення, пішов ведучий центрбек Ракицький, рівноцінної заміни, не знайдено, а на додачу до всього капітан команди відкрито просився на трансфер. Розклади не з кращих, і для цього "Шахтаря" покоління Тайсона, Марлоса, Ісмаїлі, Степаненко нинішня Ліга чемпіонів напевно буде останньою.

Але просто зібратися з силами та сказати "ОК, давайте битися" - мало для боротьби з МС. "Городяни" з Манчестера як і раніше дуже сильні та дають "Шахтарю" шанс лише в аспекті одночасних травма відразу двох основних центрбеків. В іншому ж англійський арсенал залишається колишнім і готовим для вогняних атак - відмінні атаки з підключенням крайніх захисників, дуже "розумний" центр поля і розривні краї в особі Бернарду Сілви та Рахіма Стерлінга. У цьому світлі за "Шахтар" з обороною Болбат-Кривцов-Матвієнко-Ісмаїлі дуже боязко.

Каштру витягне?

Велике питання, відповідь на яке, швидше за все, невтішне для "Шахтаря". Луїш Каштру своєю роботою в Португалії заслужив повагу і хороші рекомендації місцевих фахівців, але лише на грунті роботи з середняками, де досягненням було - потрапити в єврокубкову зону. Ліга чемпіонів для Каштру - як абсолютно новий інший світ.

Луїш Каштру shakhtar.com

У кар'єрі португальця лише 4 єврокубкові матчі, в кваліфікації Ліги Європи. З "Шавішем" і "Гімарайншем" Каштру лише пробував на смак єврокубки (і то - лише відбір), не добиваючись успіхів. На міжнародній арені у тренера зовсім немає досвіду, а в ЛЄ він пробивався та грав з позиції слабких. Це зовсім не ті реалії, в яких "Шахтарю" потрібно проходити групу Ліги чемпіонів.

Поки ж Каштру за три місяці в Україні непогано справляється з "Шахтарем", провівши чималу роботу на зборах і впевнено виграючи в чемпіонаті. Але, по суті, в УПЛ зараз майже немає рівних конкурентів для донеччан, все дається дуже легко, а в реалізації своїх ідей Каштру був обмежений рамками наявних кадрів (за винятком двох новачків - Коноплянки і захисника Вітао). Сам же Каштру раніше заявляв, що має намір багато в чому продовжувати роботу Фонсеки (якого він добре знає по спільній роботі в "Порту"), а значить - істотно зберігати колишній "Шахтар". А колишній "Шахтар" в минулому ЛЧ мав чималі проблеми, і зараз зовсім немає гарантій, що Каштру вирішить їх за рахунок свого тренерського таланту і досвіду.

Наш прогноз: боротьба до останнього за 2-е місце

Як не крути, а в боротьбі з "Ман Сіті" "Шахтар" за всіма розкладами може розраховувати тільки на 1-2 очка, і то, якщо команда Гвардіоли до 5-го туру вже забезпечить собі плей-офф і прийме українців вдома напіврезервним "складом. З "Динамо" Загреб, навпаки, все повинно скластися добре (хоч і важко) - 6 очок. В результаті ключові зустрічі чекають нас з "Аталантою", де більш важливим буде гостьовий матч вже у 2-му турі.

В Італії донеччанам під силу взяти очки, але все ж "Аталанта" виглядає цікавіше та цілком здатна загнати по всьому фронту оборону "Гірників". Нічия в Італії буде суттєвим успіхом. Але якщо ж "Гірники" зазнають поразки від "бергамаскі", то в 6-му турі прийматимуть їх в Україні в програшному положенні - для путівки в плей-офф потрібна буде тільки перемога. В останньому турі осінньої частини сезону, за грудневої погоди українських реалій, з втомленими гравцями та масою проблем, що накопичилися...

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