Відомого футболіста знайдено мертвим у лісі

Тіло кіпрського футболіста Майка Талассітіса було виявлено в лісі біля його будинку в Ессексі 16 березня. Популярність 26-річному спортсменові принесла участь в шоу знайомств "Острів любові".

Талассітіс народився і все життя прожив в Англії. Він виступав за клуби п'ятого дивізіону чемпіонату Англії – Національної ліги. У 2017 році після участі в проекті Майк став дуже популярним. На шоу футболісту дісталася роль лиходія, за що він отримав прізвисько "Брудний Майк". Також Талассітіс встиг зіграти за збірну Кіпру U19, повідомляє The Mirror.

Майк Талассітіс instagram.com/mike_thala

Кількома місяцями раніше кіпрський футболіст отримав звістку про смерть свого друга Денні Каттса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Новій Зеландії впізнали ще кілька людей, які стали жертвами теракту в мечеті. Серед них по речах виявили тіло воротаря національної збірної і команди "Кентербері" з міні-футболу Атти Елайяна.

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