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Уругвайського футболіста вигнали з команди за відмову вчити українську мову

2.6т Читати матеріал російською

Львівські "Карпати" розірвали контракт з уругвайським півзахисником Кевіном Мендесом через порушення контракту.

Кевіном Мендес

Кевіном Мендес

ФК Карпати

Як повідомляє прес-служба львів'ян, 23-річний Мендес пропустив кілька тренувань без поважних причин, а також не почав вчити українську мову, хоча був зобов'язаний це зробити за умовами договору. Крім того, 21 серпня уругваєць влаштував перепалку з футболістом "молодіжки".

Також в "Карпатах" розповіли, що отримали від уболівальників відео і фотографії, на яких Мендес курить і вживає алкоголь. Відзначається, що футболісти клубу не повинні мати шкідливих звичок.

Мендес перейшов в "Карпати" влітку 2018 року. На його рахунку 15 матчів за клуб і одна результативна передача. З 2015 по 2018 рік у хавбека діяв контракт з італійською "Ромою", однак він не зіграв жодного матчу за команду і весь цей час знаходився в оренді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футболіст поскаржився на засилля української мови, згадавши Зеленського з Порошенком.

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Місце
Україна Львів
Тег
Карпати
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дегенерат с обоза - ты вообще не умеешь писать заголовки? Для кого это все? Для быдла кацaпского? Повеселить животных с расеи? Контакт расторгнут с идиотом, нарушающим спортивный режим. Который устроил драку на тренировке. А язык только один из пунктов контракта.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Даже уругваец не хочет хрюкать.... Свиньи, как только вы стали навязывать своё свиное хрюканье ваша жизнь становится все хуже и хуже
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Bладимир Ильич, ты шо, падло, хлевом ошибся? Руссишшвайне - пасть закрой! Тебе, свинина, и твоему скотскому быдлу-нороту шо не ясно в этом выражении? Та свинья рюцкая! Это довольно известно! Так что пасть закрыл, свин помойный!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украина подходит к финальной стадии деградации.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Pyankovsky Alexey, Оооо, они такие изобретательные...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Пигин Макс, куда ещё дальше то?)
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