Уругвайського футболіста вигнали з команди за відмову вчити українську мову

Львівські "Карпати" розірвали контракт з уругвайським півзахисником Кевіном Мендесом через порушення контракту.

Кевіном Мендес ФК Карпати

Як повідомляє прес-служба львів'ян, 23-річний Мендес пропустив кілька тренувань без поважних причин, а також не почав вчити українську мову, хоча був зобов'язаний це зробити за умовами договору. Крім того, 21 серпня уругваєць влаштував перепалку з футболістом "молодіжки".

Також в "Карпатах" розповіли, що отримали від уболівальників відео і фотографії, на яких Мендес курить і вживає алкоголь. Відзначається, що футболісти клубу не повинні мати шкідливих звичок.

Мендес перейшов в "Карпати" влітку 2018 року. На його рахунку 15 матчів за клуб і одна результативна передача. З 2015 по 2018 рік у хавбека діяв контракт з італійською "Ромою", однак він не зіграв жодного матчу за команду і весь цей час знаходився в оренді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський футболіст поскаржився на засилля української мови, згадавши Зеленського з Порошенком.

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