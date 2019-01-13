Відомий український футболіст став жертвою злочинців в Києві

Квартиру футболіста одеського "Чорноморця" Миколи Іщенка в Києві обікрали невідомі. Інцидент трапився на новорічні свята, але гравець виявив це лише 12 січня, повернувшись з відпочинку.

Миколу Іщенка ФК Шахтар

Футболіст з 25 грудня з сім'єю подорожував по південних країнах, а повернувшись напередодні до Києва виявив, що в його квартирі на бульварі Лесі Українки, 7Б все перевернуто з ніг на голову.

За інформацією "Страна.ua", у Іщенка пропали ноутбук Macbook, два ipad, золоте кільце з діамантами, золоті сережки з діамантами, золотий кулон Bulgary, золотий годинник з діамантами Hublot, ще один Hublot в корпусі з металу, норкова шуба, ключі від комiрки в банку і гроші - 6 200 доларів США та 7 000 гривен.

Найбільшу славу 35-річний Іщенко здобув, виступаючи з 2008 по 2015 роки за донецький "Шахтар". У сезоні 2008/09 разом з командою виграв Кубок УЄФА. У сезоні 2009/10 і 2010/11 став чемпіоном України. У сезоні 2010/11 разом з командою виграв Кубок України.

З 2003 року по 2006 рік виступав за молодіжну збірну України, за яку зіграв в 24 матчах. Провів один матч за національну збірну України у 2011 році проти Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні минулого року російських футболістів засудили за побиття і пограбування місцевої підприємниці.

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