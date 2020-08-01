Відомий український футболіст перейшов у клуб із Криму

Максим Іншаков Футбол 10:47, 1.08.2020 Оновлено: 11:33, 1.08.2020

Відомий український футболіст Антон Шендрик підписав контракт із "Кримтеплицею", яка виступає в чемпіонаті Криму.

З 2012 року 34-річний захисник виступав за "Олександрію". У складі цього клубу став бронзовим призером Першої ліги України, клуб поступився лише алчевській "Сталі" і "Севастополю".

Антон Шендрик
ФК Кримтеплиця

У сезоні 2013/14 він разом із командою став срібним призером Першої ліги України, клуб поступився лише донецькому "Олімпіку", і вийшов у Прем'єр-лігу.

У сезоні 2019/20 виступав у груповому турнірі Ліги Європи.

У вересні 2009 року він попався на допінгу. У нього був закладений ніс, він пішов до ЛОРа, лікар виписав йому спрей, який заборонений для спортсменів згідно зі списком Всесвітнього антидопінгового агентства. Відповідно до контрактних зобов'язань, Шендрик повинен був повідомити клубним медикам про всі препарати. Але про спреї він не сказав. Його на місяць відлучили від ігор чемпіонату України, а лікарів "Закарпаття" оштрафували.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знамениту російську фігуристку Олександру Бойкову, яка вирушила на відпочинок до окупованого Криму, шокував рівень життя на півострові.

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