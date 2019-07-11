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Відомий український футболіст перейшов у російський клуб

1.6т Читати матеріал російською

Український футболіст Андрій Міщенко, який грав до цього за "Чорноморець", оформив перехід у "СКА-Хабаровськ", який виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Росії.

З 28-річним гравцем був підписаний однорічний контракт, повідомляє прес-служба російського клубу, що базується на Далекому Сході. За "Хабаровськ" Міщенко буде виступати під 22-м номером.

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Андрій Міщенко раніше виступав за українські "Сталь" (Алчевськ), "Севастополь", "Олімпік", "Гірник-Спорт". Також він провів два роки в чемпіонаті Ізраїлю, граючи за "Маккабі" (Нетанія) і "Хапоель" (Ашкелон).

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної України, який перейшов в російський клуб, послав Андрія Шевченка.

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Тема
Трансфери
Місце
Росія Хабаровськ
Тег
ФК Чорноморець
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