Відомий російський футболіст Дмитро Тарасов, який виступає за казанський "Рубін", висловив невдоволення через повідомлення, які він отримує в соцмережах.

"Все, що я можу сказати в інтернеті, відразу буде прийнято з негативом. Для мене це дико, але якщо такий інтерес до моєї сім'ї і моєї персони – нехай так і буде. Мені це ніяк не заважає жити, я навчився ставитися до цього спокійно. Тримаю хейтерів і негатив на відстані і ні в якому разі не приймаю все близько до серця", – цитує Тарасова видання Чемпіонат.

Дмитро Тарасов ТАСС

Він згадав, як один раз опублікував в соціальній мережі інформацію про те, що їде в дитячий будинок, але все одно нарвався на образу.

"Історій з хейтом повно. Припустимо, я виклав, що поїхав у дитячий будинок, а хтось пише: "Та ти урод! Показушник!" А коли не викладаю, пишуть: "Допоможи хоч комусь". Людей не зрозумієш. Я це роблю не для того, щоб догодити комусь, я роблю це для себе", – розповів футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тарасов неодноразово потрапляв у скандали через свої неоднозначні дії. Наприклад, він злив підписників, огидно жартувавши про коронавірус, бив по обличчю вболівальника в одному з московських закладів і неодноразово потрапляв під шквал критики через свою любов до президента РФ Володимира Путіна.