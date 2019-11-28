Російських спортсменів закликали подати в суд на РФ

Одіозний російський коментатор Василь Уткін залишився незадоволений діями російської влади в допінговому скандалі та закликав спортсменів подавати позови проти РФ.

"Насправді я б хотів, щоб хоча б один спортсмен, який опинився в цій ситуації, подав позов стосовно Росії, тому що все, що з ними відбувається, багато в чому пов'язане з неправильною політикою російської держави і спортивних державних органів", – цитує Уткіна видання Чемпіонат.

Василь Уткін АіФ

Журналіст вважає, що держава занадто халатно поставилося до цієї "спецоперації", думаючи, що "ніхто нічого не знайде".

"Ну вирішили ви підтасувати цю базу даних. Але що це таке? Це спецоперація. Виявляється, ви не вмієте проводити спецоперації. Ви думаєте, що видаляєте дані і цього ніхто не помітить. А виявляється, це дуже легко помітити. Виявляється, ви махлюєте і думаєте, що ніхто не знайде", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін відчуває повне безсилля у зв'язку з допінговим скандалом, який вразив Росію.

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