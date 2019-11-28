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29 листопада • оновлено в 10:59
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Російських спортсменів закликали подати в суд на РФ

4.4т
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Одіозний російський коментатор Василь Уткін залишився незадоволений діями російської влади в допінговому скандалі та закликав спортсменів подавати позови проти РФ.

"Насправді я б хотів, щоб хоча б один спортсмен, який опинився в цій ситуації, подав позов стосовно Росії, тому що все, що з ними відбувається, багато в чому пов'язане з неправильною політикою російської держави і спортивних державних органів", – цитує Уткіна видання Чемпіонат.

Василь Уткін

Василь Уткін

АіФ

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Журналіст вважає, що держава занадто халатно поставилося до цієї "спецоперації", думаючи, що "ніхто нічого не знайде".

"Ну вирішили ви підтасувати цю базу даних. Але що це таке? Це спецоперація. Виявляється, ви не вмієте проводити спецоперації. Ви думаєте, що видаляєте дані і цього ніхто не помітить. А виявляється, це дуже легко помітити. Виявляється, ви махлюєте і думаєте, що ніхто не знайде", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін відчуває повне безсилля у зв'язку з допінговим скандалом, який вразив Росію.

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Тема
допінговий скандал
Особа
Василь Уткін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии в основном доходяги и алкаши...им без допинга в спорте никак! поэтому и пичкают себя, чтобы казаться такими сильными..спортивными! русские - дешевки!
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Иванович Василий
Иванович Василий
Зря Василий стучится в открытую дверь: решение-то - уже есть, и оно - в Рулимпиаде мира, с рулимпом, рулимпийскими чемпионами мира и наградами "рулим"-1,2,3. Надо лишь с китайцами как следует пообщаться, чтобы принимали участие, и - рулимпиада начнет свое восхождение. Есть же уже олимпийский чемпион на территории РФ - не за горами, значит, и рулимп, и - делов-то!..
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Как думаете - помажут Васе Уткину дверную ручку "Новичком"?
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Одиозный Сергей, а зачем? пару плюх по его жирному хлебалу и он снова "патриет расеи" и фанат пуйла солнцеликого... тут все банально просто...система отработана до мелочей...
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