Відомий гравець "Динамо" може стати тренером "Зорі"

Відомий гравець київського "Динамо" Юрій Калитвинцев може стати тренером "Зорі" замість Віктора Скрипника, у послугах якого, за чутками, зацікавлений "Дніпро-1".

Як повідомляє видання FootBoom, якщо нинішній наставник луганчан піде зі свого поста, то керівництво клубу готове запросити Калитвинцева, який раніше працював із "Закарпаттям", "Динамо-2", "Волгою", московським "Динамо", юнацькою та національною збірними України. Він нікого не тренував із жовтня 2017 року.

52-річний фахівець є чотириразовим чемпіоном і дворазовим володарем Кубка України у складі "Динамо". Він захищав кольори киян із 1994 по 1998 рік.

Нагадаємо, що за підсумками нинішнього сезону "Зоря" посіла третє місце в УПЛ і забронювала місце в груповому етапі Ліги Європи 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заявили, що в кандидатурі Скрипника зацікавлений один із клубів РПЛ.