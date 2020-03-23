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23 березня • оновлено в 16:47
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Відомий футбольний тренер помер від коронавірусу в Іспанії

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Екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавірусу.

Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, COVID-19 погіршив і без того поганий стан тренера. Справа в тому, що колишній наставник каталонців кілька місяців тому переніс інсульт.

Іспанському наставнику було 84 роки. Жоанет народився в столиці Каталонії – Барселоні, грав на позиції воротаря в декількох іспанських клубах, в тому числі в "Еспаньолі" і "Депортіво".

Беніто Жоанет

Беніто Жоанет

football-espana.net

Відзначимо, що Беніто також ставав чемпіоном світу в складі молодіжної збірної Іспанії, на першості 1955 року.

В якості тренера він також працював в "Депортіво", "Еркулесі" і "Кадісі".

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася в китайському місті Ухань в листопаді 2019 року і встигла накрити більш 180 країн. У світі заражені вже 353 тисячі чоловік, 15 408 – померли. Вилікуватися вдалося 100 тисячам пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше від коронавірусу помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс. Також перший випадок зараження коронавірусом був виявлений у футбольному клубі "Барселона".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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