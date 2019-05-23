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Відомий футбольний тренер 25 років ґвалтував дітей: в суді розповіли подробиці

5.5тЧитати матеріал російською

Футбольний тренер Боб Хіггінс був визнаний винним у сексуальному насильстві. Хлопчики протягом 25 років страждали від дій педофіла.

Присяжні визнали Хіггінса винним у 45 випадках сексуального насильства. Під час судового розгляду з'ясувалося, що тренер зловживав своєю владою, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sport.

Боб Хіггінс

Боб Хіггінс

Sky Sport

Жертви тренера повідомили, що він приставав до них під час масажу після тренувань, у машині, а також у себе вдома. Деякі з підопічних Хіггінса говорили, що боялися розповісти про дії тренера, адже це могло бути кінцем їх футбольної кар'єри.

Засудження тренера дозволить Футбольній асоціації Англії розглянути звинувачення в сексуальному насильстві над дітьми, щоб завершити розслідування.

66-річний Хіггінс працював дитячим тренером у Саутгемптоні, Пітерборо, а також очолював юнацьку збірну Мальти.

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Англія
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Английзке мир.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
так он же украинец...я в википедии читал)))))))))))))
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