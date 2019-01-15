Відомий футболіст п'яним влаштував ДТП із вагітною

Захисник збірної Аргентини Алан Франко влаштував ДТП в Буенос-Айресі. Футболіст після вечірки на честь дня народження друга в'їхав в автомобіль, у якому перебувала вагітна пасажирка.
20-річна Каміла Каррера була на 7-му місяці вагітності та їхала разом зі своїм хлопцем у госпіталь. Дівчина отримала безліч травм, найсерйознішою із яких став перелом ребра, і була госпіталізована. За повідомленням The Star її дитині нічого не загрожує.
За словами деяких очевидців, Франко після аварії викидав зі свого авто банки з-під пива. Сторона потерпілої стверджує, що гравець також спробував відкупитися від поліції.
ДТП з Аланом Франко
The Star
ДТП з Аланом Франко
The Star
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у жахливому ДТП загинув скандальний український баскетболіст, а його дружина опинилася у реанімації.
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