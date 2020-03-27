Футболіст "Аякса", який майже три роки пролежав у комі, прийшов до тями

Колишній футболіст "Аякса" 22-річний Абдельхак Нурі вийшов з коми через два роки і вісім місяців, і зараз знаходиться вдома зі своєю сім'єю.

Як повідомляє видання The Sun, в липні 2017 роки він втратив свідомість під час товариського матчу. Лікарі діагностували йому серцеву аритмію, яка привела до незворотних ушкоджень мозку.

Абдельхакім Нурі

"Я повинен сказати, що вдома він почувається значно краще, ніж в лікарні. Він розуміє, де знаходиться, впізнає цю обстановку. Він спить, чхає, їсть, відригує, але не може вставати. Він прикутий до ліжка і дуже залежить від нас . У хороші дні він може спілкуватися з нами, піднімаючи й опускаючи брови і посміхаючись", – розповів брат ексфутболіста Абдеррахім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боксер середньоваговик Патрік Дей впав у кому після нокауту на вечорі бою Усик – Уізерспун.

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