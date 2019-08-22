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Відомий футболіст помер після двох інсультів

3.3т Читати матеріал російською

Колишній нападаючий збірної Гани з футболу Джуніор Агого помер в Лондоні у віці 40 років, повідомляє The Sun. Спортсмен помер у лікарні. Подробиці смерті поки невідомі.

У 2014 році, через два роки після завершення професійної кар'єри, він переніс інсульт, а через рік ще один. Агого так і не зміг повністю відновитися. Він втратив частину чутливості в правій руці і мав проблеми з промовою.

Футболіст відомий своїм виступом за британські клуби "Олдем", "Честер", "Лінкольн", Куїнс Пар Рейнджерс "," Брістоль ", і Ноттінгем", американські "Чикаго", "Колорадо" і "Сан-Хосе", егіпдескій "Замалек ", кіпрський" Аполлон ", і шотландський" Хайберніан ".

Футболіст провів три гри за третю збірну Англії, а також захищав кольори збірної Гани.

Після закінчення кар'єри гравця він займався бізнесом у фітнес-індустрії.

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Публікація від Manuel Agogo (@junioragogo)

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