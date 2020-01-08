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8 січня • оновлено в 23:22
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Відомий ексфутболіст збірної Італії проведе 3,5 року в тюрмі

Відомий ексфутболіст збірної Італії проведе 3,5 року в тюрмі
8 січня апеляційний суд залишив в силі рішення, винесене в жовтні 2017 року, визнавши правомірність вимог прокурора
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Колишній нападник "Ювентуса" і "Палермо" Фабріціо Мікколі проведе у в'язниці три з половиною роки за вимагання, обтяжене мафіозними методами, повідомляє Goal.com.

Фабріціо Мікколі

Фабріціо Мікколі

Мікколі звинувачувався в тому, що 2010 року звернувся до Мауро Лаурікелле, синові боса мафії району Кальс, щоб той допоміг йому повернути борг.

Лаурікелле використовував жорстокі методи, щоб вибити у боржника близько 12 тисяч євро.

38-річний Мікколі завершив кар'єру в грудні 2015 року. Він виступав за "Ювентус", "Фіорентину", "Бенфіку" і інші клуби. Мікколі провів 10 матчів за збірну Італії і забив 2 голи.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній півзахисник "Барселони" і мадридського "Атлетіко" засуджений у себе на батьківщині до 2 років 8 місяців і 15 днів в'язниці.

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Автор
Максим Богданов
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