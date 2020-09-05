Відомий ексфутболіст АПЛ отримав кулю в живіт

Відомий ямайський ексфутболіст Англійської прем'єр-ліги (АПЛ) Джермейн Джонсон отримав кульові поранення у себе на батьківщині, інформує Jamaicaobserver.

Повідомляється, що інцидент стався відразу після закриття виборчих дільниць в рамках парламентських виборів в Кінгстоні. Джермейн знаходився в компанії двох осiБ, коли до них під'їхала машина, з якої почалася стрілянина.

Всі троє були доставлені в лікарню у важкому стані. У 40-річного Джонсона потрапили три кулі: дві в спину і одна в живіт.

Поліція стверджує, що перестрілка пов'язана з триваючими в цьому районі розбірками між бандитськими угрупуваннями.

В активі Джонсона 12 матчів за "Болтон Вондерерс". У складі національної команди він провів 73 гри. Також на його рахунку виступу за "Олдхем Атлетік", "Бредфорд Сіті" і "Шеффілд Уенсдей". Володіє титулом кращого асистента Кубка Футбольної ліги Англії сезону 2007-2008.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річний боксер з Сальвадора Алексіс Навидад був застрелений навпроти свого будинку двома членами бандитського угруповання.

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