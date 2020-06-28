Відомий бразильський футболіст впав у машині з 200 метрів і вижив

Максим Богданов Футбол 13:08, 28.06.2020 Оновлено: 13:38, 28.06.2020

Дворазовий чемпіон Бразилії у складі "Крузейро" Енріке потрапив в серйозну ДТП.

Автомобіль Land Rover, яким керував 35-річний футболіст, впав з висоти 200 метрів в національному парку Рола-Моза. Як повідомляє Globo, під час порятунку гравець був "дезорієнтований і розгублений", тому не зміг пояснити причини інциденту.

За словами військових, місце, де сталася аварія, недоступно. Евакуацією потерпілого займалися 16 осіб.

"Місце дуже важкодоступне. Там великий пагорб, машина кілька разів перекинулася, впавши в канаву. Це була дуже складна робота через доступ до місця і через те, що виконувалася вночі", – цитують журналісти капітана поліції Тьяго Косту.

Рятувальна операція
Globocop / Tv Globo
Місце ДТП
Globocop / Tv Globo

Незважаючи на тяжкість аварії, у гравця лише подряпини. За словами капітана, відповідального за порятунок Енріке, технологія автомобіля стала одним з факторів, через які півзахисник не отримав більш серйозні пошкодження.

Енріке

Зараз футболіст знаходиться в лікарні під наглядом лікарів. Медики "Крузейро" також стежать за ситуацією.

У минулому сезоні Енріке провів за "Крузейро" 33 матчі в рамках бразильської Серії A і не відзначився результативними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон світу з боксу без рукавичок Bare Knuckle Boxing Боббі Ганн розшукується американською поліцією за ДТП зі смертельним результатом.

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