Відомий бразильський футболіст впав у машині з 200 метрів і вижив
Футболіст "Крузейро" Енріке потрапив в ДТП.
Дворазовий чемпіон Бразилії у складі "Крузейро" Енріке потрапив в серйозну ДТП.
Автомобіль Land Rover, яким керував 35-річний футболіст, впав з висоти 200 метрів в національному парку Рола-Моза. Як повідомляє Globo, під час порятунку гравець був "дезорієнтований і розгублений", тому не зміг пояснити причини інциденту.
За словами військових, місце, де сталася аварія, недоступно. Евакуацією потерпілого займалися 16 осіб.
"Місце дуже важкодоступне. Там великий пагорб, машина кілька разів перекинулася, впавши в канаву. Це була дуже складна робота через доступ до місця і через те, що виконувалася вночі", – цитують журналісти капітана поліції Тьяго Косту.
Рятувальна операція Globocop / Tv Globo
Місце ДТП Globocop / Tv Globo
Незважаючи на тяжкість аварії, у гравця лише подряпини. За словами капітана, відповідального за порятунок Енріке, технологія автомобіля стала одним з факторів, через які півзахисник не отримав більш серйозні пошкодження.
Енріке
Зараз футболіст знаходиться в лікарні під наглядом лікарів. Медики "Крузейро" також стежать за ситуацією.
У минулому сезоні Енріке провів за "Крузейро" 33 матчі в рамках бразильської Серії A і не відзначився результативними діями.
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