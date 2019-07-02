Відома футболістка вирішила поплавати голяка і таємниче зникла

Футболістка збірної Швейцарії і капітан клубу "Янг Бойз" Флоріана Ісмаїлі таємниче зникла під час купання в озері Комо.
Флоріана Ісмаїлі
За інформацією видання, футболістка з подругою орендувала моторний човен і вирушила відпочивати. Дівчата відпливли на 700 метрів від берега, кинули якір і стали засмагати без зайвих глядачів. Ісмаїлі відчула, що їй стало жарко, і вирішила поплавати. Вона стрибнула в озеро, і більше її ніхто не бачив, пише Blick.
"Я подумала, що вона, можливо, хоче налякати мене і раптово з'явиться на іншій стороні човна. Але коли через кілька хвилин вона не з'явилася, я запанікувала і стала відчайдушно кликати її. Після я викликала рятувальників", - розповіла подруга футболістки.
Про зникнення Ісмаїлі стало відомо 30 червня. Прибулі на місце рятувальники і водолази обшукали дно озера, проте знайти спортсменку не змогли. Пошуки тривають.
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Флоріана Ісмаїлі
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії футболістки звинуватили заступника директора клубу зі спорту Станіслава Адилова і його сина, тренера Михайла Адилова в сексуальних домаганнях.
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