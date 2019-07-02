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Відома футболістка вирішила поплавати голяка і таємниче зникла

1.9тЧитати матеріал російською

Футболістка збірної Швейцарії і капітан клубу "Янг Бойз" Флоріана Ісмаїлі таємниче зникла під час купання в озері Комо.

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

За інформацією видання, футболістка з подругою орендувала моторний човен і вирушила відпочивати. Дівчата відпливли на 700 метрів від берега, кинули якір і стали засмагати без зайвих глядачів. Ісмаїлі відчула, що їй стало жарко, і вирішила поплавати. Вона стрибнула в озеро, і більше її ніхто не бачив, пише Blick.

"Я подумала, що вона, можливо, хоче налякати мене і раптово з'явиться на іншій стороні човна. Але коли через кілька хвилин вона не з'явилася, я запанікувала і стала відчайдушно кликати її. Після я викликала рятувальників", - розповіла подруга футболістки.

Про зникнення Ісмаїлі стало відомо 30 червня. Прибулі на місце рятувальники і водолази обшукали дно озера, проте знайти спортсменку не змогли. Пошуки тривають.

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

Флоріана Ісмаїлі

Флоріана Ісмаїлі

Instagram

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Швейцарія
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