Бразильська супермодель влаштувала розпусну фотосесію в формі збірної Росії

Комплект домашньої форми збірної Росії на ЧС-2018 приміряла пекуча бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.

37-річна красуня взяла участь у фотосесії Зої Гросманн. Алессандра позувала перед камерами у відвертих позах, чим викликала захват фанатів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити знімки бразилійки.

Алессандра Амбросіо Super.ru

Алессандра Амбросіо Super.ru

Тривалий час представниця країни п'ятикратних володарів кубка чемпіонів світу з футболу була обличчям і тілом бренду нижньої білизни Victoria's Secret. Минулої осені красуня в останній раз з'являлася на шоу.

Алессандра Амбросіо Super.ru

Алессандра Амбросіо Super.ru

Алессандра Амбросіо Super.ru

Після десяти років шлюбу Алессандра розлучилася з чоловіком в березні 2018 і зараз вільна. Їй 37 років.

Чемпіонат світу з футболу 2018 пройде з 14 червня по 15 липня. Росія зіграє в групі з Саудівською Аравією, Єгиптом і Уругваєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли девіз збірної Росії на домашньому ЧС.