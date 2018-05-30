УкрEngРус
Реєстрація
ЕкономікаШоу

Бразильська супермодель влаштувала розпусну фотосесію в формі збірної Росії

4.1тЧитати новину російською

Комплект домашньої форми збірної Росії на ЧС-2018 приміряла пекуча бразильська супермодель Алессандра Амбросіо.

37-річна красуня взяла участь у фотосесії Зої Гросманн. Алессандра позувала перед камерами у відвертих позах, чим викликала захват фанатів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити знімки бразилійки.

Алессандра Амбросіо

Super.ru

Алессандра Амбросіо

Super.ru

Новини
Нова "українська" форма збірної Бразилії для ЧС в Росії викликала резонанс в мережі: фотофакт

Тривалий час представниця країни п'ятикратних володарів кубка чемпіонів світу з футболу була обличчям і тілом бренду нижньої білизни Victoria's Secret. Минулої осені красуня в останній раз з'являлася на шоу.

Алессандра Амбросіо

Super.ru

Алессандра Амбросіо

Super.ru

Алессандра Амбросіо

Super.ru

Після десяти років шлюбу Алессандра розлучилася з чоловіком в березні 2018 і зараз вільна. Їй 37 років.

Чемпіонат світу з футболу 2018 пройде з 14 червня по 15 липня. Росія зіграє в групі з Саудівською Аравією, Єгиптом і Уругваєм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли девіз збірної Росії на домашньому ЧС.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Об'єкт
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
14
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги