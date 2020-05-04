Відновлення футбольного сезону в Україні поставили під сумнів

Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков назвав сумнівними плани про відновлення чемпіонату України під час карантину в країні.

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На думку відомого журналіста, Українська асоціація футболу (УАФ, колишня ФФУ) поки що не надала конкретних ідей щодо проведення матчів в умовах пандемії коронавірусу.

"Після Нідерландів, Франції та на тлі закритих кордонів, а головне на тлі нашої бездіяльності і відвертої безвідповідальності керівництва УАФ, яке не може запропонувати щось зрозуміле футбольним клубам для продовження чемпіонату, всі наші плани – це замки, намальовані на піску. Вони можуть бути змиті в будь-який момент як, на жаль, хвилею хвороби, так і адміністративним рішенням. Як це було у Франції та Нідерландах, де їм наказали завершити сезон прем'єр-міністри. Скепсис наростає", – зазначив Франков в ефірі свого YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про продовження карантину до 22 травня. При цьому з 11 травня частину обмежень буде знято, у результаті чого футбольні клуби зможуть відновити тренування.

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